Jennifer Aniston se reconcilia con el hombre más importante en su vida, su padre

La actriz estadounidense Jennifer Aniston finamente perdonó a su padre, John Aniston, tras varios años de llevar una relación "complicada" con él, debido al supuesto abandono del actor durante la niñez de su hija.

Una fuente cercana al padre de la artista de 51 años, reveló al diario británico The Mail on Sunday, que ya se reconciliaron, después que la pandemia del coronavirus hiciera que Jennifer reflexionara sobre su relación.

"Ella ya perdonó a su papá por haberse marchado hace mucho tiempo, sin embargo, su relación siempre ha tenido altibajos", confesó la fuente, que se mantuvo en el anonimato.

"Jennifer no le habló durante años, pero desde la crisis del coronavirus, ella ha estado hablando con él por teléfono casi todos los días, y no sólo breves conversaciones.".

"Es como si Jennifer se hubiera dado cuenta de que la vida es muy corta y quiere que su relación con John sea lo mejor posible y él está encantado de que se hayan reconciliado", puntualizó el informante.

Luego de años distanciados porque supuestamente la abandonó, la actriz Jennifer Aniston hizo las paces con su padre.

John es un actor veterano, y es conocido en Estados Unidos por interpretar a Victor Kiriakis en la exitosa telenovela Days of Our Lives, un papel al que le ha dado vida desde 1985.

El histrión se casó con Nancy Dow en 1965, y ambos tuvieron a Jennifer en febrero de 1969.

La actriz de Friends siempre ha sido muy abierta al hablar de su relación con su padre. Hace algunos años, recordó en una entrevista que John "se esfumó" cuando ella regresaba de la casa de una amiga cuando era apenas una niña.

"Mi padre nunca fue bueno comunicándose... Pero hizo lo que pudo, me explicó lo que pasó y se disculpó, y eso fue suficiente para mí. Hicimos las paces... Todavía existen cosas que son dolorosas para mí, pero soy una adulta. Ya no puedo culpar a mis padres por lo que me pasó", fue la respuesta que la actriz le dio a The Mail, aseguró la publicación.

Aniston y su madre, Nancy, lograron hacer las pases antes de la muerte de esta última.

Jennifer también pasó varios años peleada con su madre Nancy, luego de que ella escribiera un libro en donde ventilaba varios secretos de su hija, justo cuando Aniston estaba en el clímax de su fama con la serie "Friends".

Afortunadamente Jennifer logró reconcilarse con su madre antes de su muerte, en 2016, a los 79 años.