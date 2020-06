Danna Paola hace referencia a su romance con Sebastián Yatra

México.

Fiel a su naturalidad y sentido del humor, la actriz y cantante Danna Paola se ha pronunciado finalmente sobre los rumores ligados al supuesto romance que mantendría con el también intérprete Sebastián Yatra, quien recientemente puso terminó su relación sentimental con la actriz argentina Tini Stoessel.

Aunque hace unos días se negaba a entrar en el tema durante una conexión en directo con sus fans de Instagram, ahora la protagonista de la serie 'Élite' se ha mostrado tajante al respecto echando mano de su 'yo' de la infancia.

Y es que la mexicana ha compartido un breve vídeo relativo a una entrevista que le hicieron cuando solo tenía seis años y en la que, curiosamente, afirma que "no tiene novio".

"Yo soy Danna Paola, tengo seis años y no tengo novio", afirma una adorable y sonriente "chiquilla" con coletas al micrófono de la cadena Televisa.

En la descripción que acompaña a la grabación, la estrella ha optado por no poner en contexto sus declaraciones de hace casi 20 años para, en su lugar, apuntar a su vigencia actual. "Por si aún tenían alguna duda, evitando chismes desde chiquilla. #Sola", ha añadido para insistir en su soltería.

La artista nunca ha ocultado que entre ella y el citado Sebastián existe una estrecha amistad que, entre otras razones, se explica con su condición de compañeros de profesión y, por tanto, con el hecho de que han coincidido en numerosos eventos públicos de la industria.

Sin embargo, a Danna no le hizo ninguna gracia que se le acusara de haber propiciado la ruptura entre el Yatra y Tini, por lo que ha preferido no alimentar el debate con declaraciones que pudieran malinterpretarse.

Por otro lado, Sebastián no ha tenido reparo alguno a la hora de hablar largo y tendido sobre su ya extinto vínculo sentimental con la que fuera protagonista de la serie juvenil 'Violetta', demostrando que le sigue profesando un gran cariño y dejando entrever que no descarta de plano una futura reconciliación.

"Tini me cambió la vida, se lo digo en privado y se lo diré siempre. Gracias a ella he aprendido a cuidarme y eso es el comienzo de todo. Eso me lo enseñó una mujer como Tini. Ella representa un momento demasiado hermoso de mi vida y ojalá el universo nos pueda dar la energía para que dure", aseguraba en conversación con la edición española de la revista Elle.