Billie Eilish publica sensual video mostrando su cuerpo como nunca

Estados Unidos.

La cantante Billie Eilish publicó en su canal de YouTube una de las piezas artísticas más aplaudidas de su última gira musical, un video donde muestra su cuerpo como nunca mientras se quita la ropa holgada que siempre usa.

El clip, titulado "Not my responsibility" (No es mi responsabilidad), arremete duramente contra los llamados 'body shamers', esos internautas que se dedican a menospreciar a los demás por su físico y por no adecuarse a los rígidos cánones de belleza que siguen imperando en ciertos sectores de la sociedad.

La grabación básicamente defiende el derecho a estar orgulloso de uno mismo y de sus particularidades, a presentarse ante la sociedad desde el amor propio y también desde la tolerancia hacia la diversidad, además de informar a aquellos con una evidente tendencia a entrometerse en la vida ajena de que sus "opiniones" al respecto son totalmente irrelevantes.

El corto de Eilish destapándose fue usado en su reciente gira.

"¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunos odian lo que llevo, otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a los demás, algunos lo usan para avergonzarme. Y te siento mirándome, siempre. Siento tu desaprobación o tus suspiros de alivio. Si viviera por ellos, jamás sería capaz de moverme hacia delante", reza un extracto del mensaje que transmite la joven de 18 años.

La estrella de la música ha reconocido en numerosas ocasiones que solía verse oprimida por fuertes inseguridades ligadas a su aspecto físico, una falta de confianza que ha ido superando poco a poco con el paso del tiempo y, sobre todo, con el desarrollo de una actitud muy saludable que resta importancia a las convenciones sociales más tóxicas sobre el siempre subjetivo concepto de la belleza.

"Estoy un poco mejor, pero no es que no me guste mi cuerpo. El año pasado era peor, evitaba verme desnuda en el espejo y llegué a un punto en el que ni siquiera reconocía mi cuerpo y me preguntaba: '¿pero a quién pertenece esto?'", revelaba en una sincera conversación con la revista Dazed.

