Madonna burla censura de Instagram con atrevida foto

Madonna elevó la temperatura entre sus seguidores de Instagram al compartir una foto bastante atrevida de ella misma usando lencería.

La imagen, publicada en Instagram el 24 de mayo, muestra a una Madonna más joven usando un sostén transparente y una braga de talle alto.

La “material girl” quiso usar la imagen para describir la forma en la que muchos anda vestidos mientras hacen cuarentena en casa durante la pandemia.

“Guardarropa actual Sitch (jerga para decir ‘la una situación actual’).”, escribió junto a la imagen.

Madonna, de 61 años, se adelantó a sus críticos añadiendo a su mensaje “Y para aquellos de ustedes que se sienten ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad de Zero F * ^ ks Given. (me importa un carajo) ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! Clase 2020!”

La atrevida foto que Madonna compartió en Instagram

Madonna ha pasado mucho más tiempo en las redes sociales durante la cuarentena del COVID-19. A principios de este mes la cantante reveló que había dado positivo por anticuerpos del virus y que va iba a salir a "respirar el aire COVID-19".

Posteriormente aclaró que tenía anticuerpos porqué tuvo coronavirus junto a varios de su staff, después de contagiarse durante su gira Madame X.