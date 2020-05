Lady Gaga, Madonna y Nicki Minaj sufren chantaje con información íntima

Estados Unidos.

La cantante Lady Gaga es una de las muchas celebridades que, en estas últimas semanas, se habrían convertido en el objetivo directo de un grupo de hackers informáticos llamado REvil.

En su caso, estos piratas habrían logrado acceder a datos de índole personal y, por tanto, confidencial, a través del sitio del bufete Meiselas & Sacks, del abogado Allen Grubman.

Además de Gaga, la información de Elton John y Barbra Streisand, también estaría comprometida.

Grubman ya recibió una amenaza con hacer pública toda esta información a menos que les paguen la suma de $21 millones de dólares.

Según la revista Variety, Madonna, Nicki Minaj, Bruce Springsteen y la red social Facebook, entre otras personalidades y entidades, también son víctimas de estos delincuentes cibérneticos.

El portal de noticias Page Six asegura que, en el caso de Lady Gaga, el botín podría incluir números de teléfono, contratos, correspondencia privada, acuerdos de confidencialidad y fotografías de su vida íntima.

El bufete de abogados dijo en un comunicado: "Podemos confirmar que hemos sido víctimas de un ataque cibernético. Hemos notificado a nuestros clientes y a nuestro personal. Hemos contratado a expertos mundiales que se especializan en esta área, y estamos trabajando las 24 horas para abordar estos asuntos”.

Los músicos representados por la firma incluyen a Barry Manilow, Rod Stewart, Lil Nas X, The Weeknd, U2 y Drake. Otros clientes listados son Priyanka Chopra, Robert De Niro, Sofía Vergara, LeBron James y Mike Tyson.

Un portavoz del bufete de abogados de Grubman señaló que HBO, Zoom y el sistema judicial de Texas (EEUU) han sido víctimas de ataques similares, y agregó: "Sus clientes han expresado un apoyo abrumador al entender que la firma es la última víctima de alto perfil de esta extorsión global".

La revista británica NME, especializada en las novedades de la industria musical, ha entrevistado a un experto en ciberseguridad llamado Brett Callow, quien no ha sido optimista en relación con las "opciones" que tienen a su disposición las víctimas para evitar la filtración y, al mismo tiempo, liberarse la extorción al que se estarían viendo sometidas.

"Estaríamos hablando de la segunda extorsión más grande de la historia en este ámbito, que sepamos al menos. Las compañías y las personas afectadas no tienen demasiadas opciones, o muy buenas, para solventar este problema. Incluso si pagan, no tienen garantías para asegurar que esos datos no serán entregados a terceros, especialmente dado su alto valor en el mercado", ha explicado a la publicación.