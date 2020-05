Muere Andre Harrell, el magnate de la música que descubrió a Puff Daddy

Redacción.



Andre Harrell, fundador de "Uptown Records", donde Sean "Puffy" Combs, conocido como Puff Daddy, comenzó su carrera en el negocio, falleció a los 59 años de edad, de causas aún desconocidas.



La noticia del fallecimiento del magnate de la música, fue dada a conocer el viernes por la noche por DJ D-Nice, durante un Instagram Live de su popular serie Club Quarantine.



Asimismo la muerte de Harrell la anunció Roma Khanna, CEO de REVOLT Media and Television este sábado por medio de un comunicado a ABC News.



Harrell era miembro del dúo de rap Dr. Jeckyll y Mr.Hyde. Harrell fundó "Uptown Records" en 1986 y es responsable del lanzamiento de carreras como las de Mary J. Blige, Heavy D & The Boyz o Teddy Riley. Ya en 1995, como CEO de Motown Records, fue el encargado de llevar las carreras de Diana Ross y Stevie Wonder.







En cuanto a por qué creía que "Uptown Records" produjo tantos artistas legendarios, Harrell declaró tiempo atrás que la clave estaba en mezclar la música hip hop con el estilo de vida.

Harrell, quien recibió un Premio a la Excelencia Cultural de la Red de Acción Nacional y el Premio a los Creadores de Cultura de BET, dijo: "Al igual que Motown Records, [fue] un sello de estilo de vida, donde los artistas no solo hicieron canciones que resonaron en la comunidad sino que también tenían moda y actitud que la gente quería emular. Y para ser ese tipo de genio vieron en un video de Mary J. Blige, donde salió con el abrigo de burbuja, las botas Timbo y los aretes de carnero".



En cuanto a los elogios que recibió por impulsar a Daddy al mega magnate que es hoy, Harrell se mantuvo modesto. Él dijo: "Lo que estábamos haciendo en Uptown Records es un estilo de vida. Estábamos representando como un chico urbano, al que llamamos "ghetto fabuloso", y a [Daddy] le encantó. Le encantaba tanto que estaría caminando en la oficina sin camisa, botas Timberland y joyas … Era un arte que imitaba la vida".



A Andre Harrell le sobrevive su hijo de 25 años, Gianni Harrell, a quien Puff Daddy se refiere como su ahijado. La madre de Gianni es la abogada de entretenimiento Wendy Credle.

Reacciones en redes sociales tras muerte de Andre Harrell

La muerte del veterano ejecutivo provocó conmoción en el mundo de la música inundando las redes sociales con mensajes en honor a él.