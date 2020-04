Elsa Pataky podría cambiar su apellido por el de Chris Hemsworth  

EUA.

La actriz Elsa Pataky podría haber acabado siendo conocida a día de hoy como Elsa Hemsworth si no hubiese sido por una serie de complicaciones a nivel administrativo cuando solicitó los permisos necesarios para instalarse en el país de origen de su famoso esposo, que le hicieron tirar la toalla.



Su intención después de casarse con el intérprete de Thor en 2010 era seguir la tradición australiana de adoptar el apellido de su marido y, según él, aún podría animarse a hacerlo.



"Creo que ella sí quería hacerlo, y puede que todavía lo haga", ha desvelado Chris durante una entrevista al programa de radio 'The Kyle and Jackie O Show'.

"Fue después de que nos mudáramos lejos de Estados Unidos. Por aquel entonces estábamos viviendo en Europa y tratando de decidir dónde iríamos. Fue un problema con los pasaportes y todo eso".



Lo que no ha aclarado el actor es si su esposa también empezaría a presentarse en el terreno profesional, donde es conocida principalmente por su papel en la franquicia Rápido y Furioso como un miembro más del clan Hemsworth en caso de que finalmente decida dar ese paso.



La bella española se llama realmente Elsa Lafuente Medianu, pero en los inicios de su carrera adoptó el apellido rumano de su abuela materna, 'Pataky', como su nombre artístico.