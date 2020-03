Irina Baeva saca "provecho" de los ataques tras polémica con Geraldine Bazán por "robarle" a su esposo

México.

La actriz rusa Irian Baeva aviva más la polémica que la rodea por su relación con Gabriel Soto, al afirmar que saca provecho de los "ataques" que la ex de este, Geraldine Bazán, le lanza.

En entrevista con la revista Quien, la rubia comentó que las criticas y el acoso que ha recibido después de iniciar una relación con Soto, mientras este estaba casado con Bazán, solo le ha ayudado a crecer y lanzar su proyecto "feminista" Arriba Eva.

"Algo tan feo que puede ser terrible como los ataques en redes, como el ciberacoso, pues dejó algo muy padre como Arriba Eva, porque además, en mi caso todo es muy evidente en mis redes, pero no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, a lo mejor no a un mismo nivel, pero es algo que las afecta, y creo que es muy padre compartir algo que les pueda ayudar.", dijo Baeva.

La joven señaló que transforma lo negativo en algo positivo, refiriéndose a las críticas que recibe de otros famosos en el medio del entretenimiento, al ser señalada como la que destruyó la familia de Soto y Bazán.

"yo creo que ya estamos en otra etapa, de pasar página, de transformar lo negativo en positivo, que finalmente creo que de eso se trata la vida, de ver cómo están las cosas, de aprender de nuestros errores.", afirmó.

Sobre los rumoreados planes de boda con Gabriel Soto, la actriz de "Soltero con hijas" negó estar en ese momento de su relación, pero no descarta llegar a sellar su amor con el sagrado matrimonio cuando el tiempo correcto llegue.

"Por supuesto que lo platicamos como pareja pero estamos en un momento en el que disfrutamos nuestra etapa, también es muy importante que todo se debe de dar en los tiempos correctos y por ahora los dos estamos muy contentos, tenemos las mismas metas y vemos en la misma dirección."

Gabriel Soto inició una relación extramarital con Irina Baeva, a quien conoció en las grabaciones de "Viva el Amor", la pareja mantuvo ocultó su affair hasta meses después que el actor se separó de Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas.

