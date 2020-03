Irina Baeva responde a las acusaciones de "roba maridos" de Laura Bozzo

México.

A inicios de semana Laura Bozzo envió sendos ataques a Irina Baeva, después de que esta dijera sentirse discriminada solo por ser "blanca, rubia y de ojos azules".

La novia de Gabriel Soto dijo sentirse marginada después que su participación en una conferencia de What a Woman fuera cancelada tras los comentarios negativos que recibieron los organizadores cuando se anunció que la Baeva estaría como invitada.

La polémica peruana reaccionó con su usual sinceridad en la capsula que tiene en "El Gordo y La Flaca" diciéndole a Irina que ella no “inspira a nadie”.

“Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras. A mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, afirmó tajantemente la peruana, haciendo referencia al affair de Irina y Gabriel Soto mientras este estaba casado con Geraldine Bazán.

“Mi reina acá dice (en el comunicado) que piensas que tiene miedo de lo que opinen las redes sociales, no. Muchas mujeres como yo que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres inspiración para ninguna mujer", expresó

"Qué inspiración puede ser, qué luchó, qué se rompió el alma como lo han hecho tantas mujeres para salir adelante para darle a nuestro hijos lo mejor. Qué cosa ha hecho ella, cuál es su ejemplo, porqué con el ejemplo se educa. Para mí una quita maridos que charla va a dar?", dijo Bozzo en una entrevista con De Primera Mano.

Irina no tardó en responder a los señalamientos de Laura Bozzo.

"!No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos de Televisa. Nunca jamás me ha dicho algo en persona. (Hay que) tomar las críticas de quien viene. Nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo”, dijo la rubia.

La novia de Gabriel Soto también se quejó de la forma en la que se juzga a la mujer en la sociedad.

"A mi me han dicho muchas cosas. Que si rubia tonta, que si escort, que si trabajo en televisión es porque me acuesto con productores”, dijo Irina.

Anteriormente la actriz de "Soltero con hijas" denunció el prejuicio que se vive publicando un video en el que el presentador Jomari Goyso opinaba sobre su participación en un evento de empoderamiento femenino.

VIDEO: Así le respondió Irina a Laura Bozzo.