Heidi Klum alarmada al sospechar que tiene coronavirus y no poder hacerse la prueba

Tos, fiebre, escalofríos tienen a Heidi Klum preocupada por la posibilidad de tener coronavirus y no poder hacerse una prueba para detectarlo debido a la escasez generalizada de kits médicos en Estados Unidos.



La modelo y conductora afirmó en sus redes sociales tener estos síntomas, aunque confiaba en que fuera sólo un resfriado y no el covid-19.



"Espero que sea sólo un resfriado, me encantaría hacer la prueba de coronavirus, pero aquí no hay ninguna. He intentado con dos médicos diferentes y simplemente no puedo conseguir un (kit)", aseguró Klum.







La juez de America's Got Talent de 46 años empezó a sentirse mal el sábado pasado, justo antes de comenzar la filmación de este reality. Ese día, Sofía Vergara y Simon Cowell señalaron que se trataba de una infección estomacal lo que afectaba a Heidi, informó el Daily Mail.



Sin embargo, ayer viernes la modelo empezó a subir historias de Instagram para actualizar a sus fans sobre su estado de salud y el porqué no había acudido a las audiciones.



En el video de Instagram, Heidi Klum se aprecia acostada y con la voz un tanto ronca.