Ben Affleck y Ana de Armas en salida romántica en Cuba

Ben Affleck y la belleza cubana Ana de Armas fueron vistos muy acaramelados en La Habana, alimentando los rumores de un posible romance.

Testigos aseguran que las estrellas, que interpretan a marido y mujer en el próximo thriller psicológico "Deep Water", parecían muy contentos mientras curioseaban en las tiendas de la ciudad.

“Estaban radiantes. Vi a Ana agarrar el brazo de Ben mientras salían juntos, se veían súper felices." dijo un espectador a un portal de entretenimiento.

Al parecer Affleck aprovechó su compañía latina para practicar el español, un idioma que ha venido aprendido con los años.

Los nuevos tórtolos llegaron a la Isla el miércoles y cenaron en el acogedor restaurante La Corte del Príncipe, posando para fotos con el chef. También fueron vistos en el restaurante Ivan Chef Justo.

Ben Affleck y Ana de Armas con el chef Ivan Rodríguez

Affleck, de 47 años, y de Arnas, de 31, pasaron semanas en Nueva Orleans filmando "Deep Water", y fueron fotografiados riendo juntos y pasando el rato cuando no estaban grabando.

Una fuente le dijo a People que la pareja salió de La Habana el sábado por la noche y fueron vistos besándose en el aeropuerto antes de abordar su avión privado.

De Armas es una de las estrellas en ascenso más populares de Hollywood , ya que recientemente robó el programa en "Knives Out" de noviembre. También aparecerá en la próxima película de James Bond, "No Time To Die".

Affleck se separó de la productora de "SNL" Lindsay Shookus hace casi un año, y recientemente habló sobre su devastador divorcio de Jennifer Garner , llamándolo su "mayor arrepentimiento".

En una sincera entrevista con The New York Times , el padre de tres hijos habló sobre su alcoholismo y los problemas que lo han acosado, diciendo: "El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio".

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron juntos entre 2005 y 2015.

Más recientemente Ana de Armas fue vinculada con Bradley Cooper, con quien se le vio hablando animadamente en los pasados Globos de Oro.