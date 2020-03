"Me tocó la pierna": Bárbara de Regil revela que sufrió acoso sexual de productores

Ciudad de México.



La belleza de Bárbara de Regil no pasa desapercibida, especialmente por algunos productores, quienes quisieron aprovecharse de ella.

Así lo aseguró la actriz quien, a pesar de no querer revelar los nombres de los agresores, confesó que desde los 12 años ha sido víctima de acosos.



"Qué triste que te tenga que suceder algo para que seas así hoy. Yo siempre he sido muy directa; en alguna ocasión un productor me tocó la pierna, le agarré la mano y le pregunté: '¿todo bien?', y él se sintió ofendidísimo.







"También me llegó a pasar que me había quedado en proyectos, pero cuando me intentaban besar y yo me negaba, ya no era parte de", afirmó Bárbara de Regil en entrevista.



De Regil confía en que la vida cobre los abusos, por eso prefiere evitar entablar juicios legales.



"Hay una persona que se trató de pasar conmigo y no siento que sea por eso, pero hoy tiene cáncer", contó.



La ex protagonista de Rosario Tijeras comentó que es necesario poner un alto desde el inicio ya que si no se complica y, además, dificulta el desarrollo de las mujeres en cualquier profesión.







"Es importante enseñar a los hijos que a una mujer no se le insulta, no se le dice 'puta', que no es un triunfo que te la hayas echado o que tengas sus fotos íntimas; se debe de cuidar, no sobajar", expresó.



Esa enseñanza también la aplica con su hija Alexa, de 15 años de edad.



"Le enseño a no criticar, juzgar, no hacer bullying, al contrario, ayudar a la gente y ser mejor persona", apuntó.

Bárbara de Regil en redes sociales

Respecto a las críticas que ha recibido Bárbara de Regil en redes sociales luego de la publicación de un video donde dice que 'la gente herida, hiere y la gente amada, ama', la actriz opinó.



"Lo que digo no está mal: 'la gente herida, hiere y la gente amada, ama', así es, suena tan tonto, pero a veces para los seres humanos, las cosas tontas son las más difíciles de entender.



"Yo no soy ninguna pendeja, eso hasta en la biblia está", concluyó la actriz.