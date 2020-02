Angie Flores da su primera entrevista y revela cómo se sintió en la final de La Academia

Redacción.



La hondureña Angie Flores, ganadora del segundo lugar de La Academia, habló para las cámaras del programa "Venga la Alegría" y reveló como se sintió en la final del concurso.



Los finalistas del reality estuvieron en dicho programa, Dalú, ganadora del primer lugar, Carlos, quien se quedó como tercero, el guatemalteco Dennis Arana, quien sorpresivamente ocupó el cuarto lugar y Charly quien fue el menos votado de los cinco en La Academia.



Angie, quien aún sigue enferma de la garganta, expresó estar muy agradecida con toda la gente que la estuvo apoyando.



"Me tomó por sorpresa de que me pusiera mal justamente en la final, pero eso no me importó yo canté" dijo la hondureña cuando Laura G, una de las presentadoras, se refirió sobre lo mal que está de la garganta.



Todos los finalistas hablaron de lo que sintieron en la final de La Academia. Angie contó que para ella fue algo melancólico, el hecho de saber que esa era la última vez que iba a pisar ese gran escenario.







Angie también dijo que la presencia de su familia en el último concierto fue de mucha motivación para ella.

Los cinco finalistas estarán de gira por México, Guatemala y Honduras, Angie dijo estar muy contenta con la idea de cantar en su país.





Final de La Academia

La final de La Academia ha estado en controversia y es que para los fanáticos del concurso, Angie era la favorita y es que Dalú, no tuvo el apoyo en las galas pasadas ni en los duelos.

Los seguidores de la hondureña se pronunciaron en la página de La Academia, tras anunciar que Dalú obtuvo un 24.29 % de los votos totales y Angie el 24.05%, argumentado que eso era imposible por la tendencia que se mostró en los cuatro meses.

Cabe destacar que Angie y Dalú han sido las mejores voces del concurso, y en la final del domingo, ambas se lucieron con sus interpretaciones.

La hondureña cantó de forma espectacular la canción de "En Cambio No" de Laura Pausini, conmoviendo al panel de los jueces y el público del auditorio.

Angie interpretó de una manera espectacular, a pesar de que estaba enferma de la garganta.

Angie Flores a su paso por La Academia

Desde que inició el concurso, la hondureña Angie Flores demostró un crecimiento impresionante, destacando por ser la alumna que tuvo mayor evolución y supo salir de su zona de confort.

Con tan solo 19 años de edad, Angie se transforma completamente tras subir al escenario convirtiéndose en toda una estrella.

En los cuatro meses que estuvo preparándose en La Academia, Angie interpretó distintos géneros musicales y recibió muy buenas críticas por parte de los cuatro jueces, quienes en tres ocasiones la ovacionaron de pie por sus grandiosas actuaciones.

Uno de sus interpretaciones más destacadas fue en el décimo concierto cuando interpretó "7 Rings" de Ariana Grande. De ser una niña tierna y dulce, Angie lució sexy y seductora y se robó el show en todos los aspectos.