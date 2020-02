Revelan último mensaje de Caroline Flack antes de quitarse la vida

Reino Unido.

Antes de morir, la presentadora de televisión Caroline Flack escribió un cruda mensaje sobre el circo mediático que había envuelto su vida después de que fue arrestada por presuntamente agredir a su novio.

Pero Flack, la ex presentadora del reality británico Love Island, nunca publicó la declaración.

Ha sido su familia quien decidió sacar lo que son las últimas declaraciones de Flack, días después que fuera encontrada sin vida en su casa en Londres.

La familia decidió compartir el mensaje con Eastern Daily Press porque "quieren que la gente lo lea", dijo la madre de Flack, Christine Flack , al medio británico.

En su mensaje, Caroline Flack escribió que había estado teniendo "algún tipo de crisis emocional durante mucho tiempo".

"El 12 de diciembre de 2019 fui arrestada por agredir a mi novio ... En 24 horas, todo mi mundo y mi futuro fueron barridos debajo de mis pies y todos los muros que había tardado tanto en construir a mi alrededor se derrumbaron", escribió. . "De repente estoy en un tipo diferente de escenario y todos están viendo cómo sucede".

"He perdido mi trabajo. Mi casa. Mi capacidad para hablar. Y la verdad se me ha arrebatado para usarse como entretenimiento. No puedo pasar cada día escondida, y que me digan que no puedo decirle nada a nadie.", señala en la misiva.

"Lo siento mucho por mi familia, por todo lo que les he hecho pasar y por todo lo que han sufrido mis amigos. No pienso en cómo recuperar mi carrera, pienso en cómo recuperar mi vida y la de mi familia. Eso es todo lo que puedo decir.", concluye.

Flack, quien murió por suicidio el fin de semana en su casa de Londres, fue arrestada el año pasado por presuntamente agredir a su novio, el tenista británico Lewis Burton. Más tarde se declaró inocente. El juicio debía comenzar en marzo.

En una entrevista con el EDP, Christine Flack dijo que su hija originalmente le envió el mensaje a fines de enero, porque "quería que se escuchara su pequeña voz".

"Había tantas mentiras por ahí, pero así es como se sentía y mi familia y yo quisiéramos que la gente leyera sus propias palabras. Carrie estaba rodeada de amor y amigos, pero esto era demasiado para ella.", dijo la madre de Caroline.

Además de ser una presentadora reconocida en Reino Unido, Caroline Flack fue famosa por sus romances con celebridades como Harry Styles y el príncipe Harry, duque de Sussex.