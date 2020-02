Macaulay Culkin habló claro sobre Michael Jackson: 'Nunca me hizo nada, nunca le vi hacer nada'

Estados Unidos.

Macaulay Culkin concedió una rara entrevista a la revista Esquire, acompañada de una de las pocas sesiones fotográficas que ha realizado en la última década, y ya antes de iniciar la conversación se imaginaría la pregunta clave que no podría evitar: la relacionada con su antiguo amigo Michael Jackson.

Las acusaciones de abusos sexuales a menores a las que se enfrentó en su día el rey del pop han vuelto a resurgir para reabrir el debate en torno a su supuesta inocencia o culpabilidad tras el estreno del polémico documental 'Leaving Neverland', centrado en Wade Robson y James Safechuck: dos de los niños ahora adultos que aseguran haber sido tan solo unas de las muchas víctimas del músico durante sus visitas al rancho de 'Neverland'.

El antiguo protagonista de 'Home Alone' siempre ha defendido su amistad con el cantante alegando que era una de las pocas personas que podían comprenderle, pese a la diferencia de edad que existía entre los dos, porque había lidiado con los mismos niveles de fama en su infancia, y en la actualidad sigue manteniéndose fiel a esa postura.

Respecto a los testimonios acerca del supuesto carácter depredador de Michael, él solo puede y quiere hablar de lo que vivió a su lado.

"Mira, voy a empezar diciendo lo siguiente, y no es una frase cualquiera, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada", ha vuelto a afirmar Macaulay.

"No tengo ninguna razón para callarme, especialmente en este punto álgido en que nos encontramos. El hombre ya no está entre nosotros. Y en cualquier caso, no voy a decir que quedaría bien ni nada parecido, pero sí es cierto que ahora sería un buen momento para hablar. Si tuviera algo que decir, lo haría, pero no lo tengo. Nunca vi nada. Nunca hizo nada".

Michael Jackson y Macaulay Culkin mantuvieron una amistad cercana pese a la brecha de 22 años entre los famosos.

A lo largo de la charla que ha mantenido con la mencionada publicación, el intérprete de 39 años contesta con calma a las preguntas sobre el malogrado artista, a quien vio por última vez en el juicio celebrado en su contra en 2005 por abusar supuestamente de un niño de 13 años enfermo de cáncer y en el que Macaulay testificó como parte de la defensa antes de que Michael fuera absuelto de todos los cargos.

Sin embargo, no ha podido resistirse a compartir una anécdota que vendría a reflejar lo poco respetuosa que puede llegar a mostrarse la gente con su memoria.

"Me crucé con James Franco en un avión. Nos habíamos visto dos o tres veces a lo largo de los años. Le saludé con un gesto mientras poníamos las maletas en los compartimentos de cabina. ¿Qué tal estás? Bien, ¿tú? Lo típico... Fue justo después de que saliera a la luz 'Leaving Neverland' y él me dijo: 'Vaya con el documental'. Eso fue todo. Yo le respondí: 'Ajá', y me quedé en silencio. Él siguió insistiendo: '¿Qué te pareció lo que cuenta?'. Me di la vuelta y le dije: '¿A ti te gustaría hablar ahora mismo de tus amigos muertos?'. Me contestó tímidamente que no, y entonces le dije que había estado bien verle y me marché", ha recordado.

¿De chico rebelde a padre de familia?

En la misma entrevista con Esquire, Macaulay Culkin dijo que él y su pareja, Brenda Song, se están preparando para ser padres.

"Practicamos muy a menudo", bromeó.

"Todavía estamos tratando de planearlo todo, asegurándonos de que las fechas cuadren, porque no hay nada más excitante que que tu chica te diga 'cariño, estoy ovulando' según entras en la habitación".

Sobre su reputación de chico malo que se forzó en su adolescencia, la exestrella infantil dijo:

"Hasta hace un par de años no me mostraba en público, así que puedo comprenderlo. Pero también me dan ganas de decirle a todo el mundo: 'Ya está bien, dejen de actuar como si fuera tan sorprendente que sea una persona relativamente normal'".

Lo mismo sucede con sus supuestos problemas de adicción a las drogas: aunque reconoce que en el pasado "jugó con fuego" más de lo que habría debido y que en alguna ocasión tuvo que decirse a sí mismo que estaba excediéndose, también recuerda que él nunca ha acabado en rehabilitación.

"Nunca llegué tan lejos como para necesitar ayuda profesional de alguien de fuera. No sería quien soy a día de hoy si no hubiera consumido drogas en un punto u otro del camino.Tuve algunas experiencias reveladoras, pero también hice cosas estúpidas, no sé si me explico", ha reconocido acerca de sus viejos hábitos.

"Al margen de algún relajante muscular ocasional, en la actualidad no consumo drogas con fines recreativos. Sigo bebiéndome hasta el agua de los floreros; bebo y fumo, pero no toco las demás cosas. Me gustan, sí, son como viejos amigos para mí, pero a veces los viejos amigos tienen que quedarse atrás", añadió.

Macaulay Culkin y Brenda Song se conocieron en 2017 rodando la película 'Changeland', de Seth Green.