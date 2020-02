Brad Pitt y sus chistes del Megxit hacen reír a duques de Cambrige en los BAFTA 2020

Reino Unido.

Brad Pitt recibió el premio a mejor actor de reparto en los BAFTA 2020 y aunque no pudo estar allí envió un discurso cargado de humor.

Margot Robbie, su coprotagonista en "Once Upon a Time in Hollywood", subió al escenario para recibir el galardón y leer el discurso de aceptación que el galán de Hollywood había preparado.

Robbie subió al escenario y explicó que la ausencia de Pitt en la premiación británica se dio a "obligaciones familiares".

"Comienza diciendo: 'Hola Gran Bretaña. Escuché que te has vuelto soltero. Bienvenido al club. Suerte con los arreglos del divorcio '', leyó Robbie , haciendo referencia a la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea con el llamado Brexit, que se hizo oficial la semana pasada .

“Luego dice: 'Gracias a la Academia por este honor extremo'. Él dice que 'siempre ha estado un poco intimidado por la Real Academia de Artes Dramáticas y los titanes que vinieron antes, así que esto es especialmente significativo' ”, continuó.

Margot Robbie leyó el discurso de agradecimiento de Brad Pitt en los BAFTA 2020.

Después de agradecer a una gran cantidad de personas que trabajaron con él en "Once Upon a Time in Hollywood", el discurso de Pitt dio un golpe en la reciente decisión de Meghan Markle y el príncipe Harry de retirarse de sus deberes reales de primer rango, renunciar a sus títulos de " alteza real " para buscar una vida financieramente independiente de la corona.

El llamado "Megxit" generó gran controversia y opiniones divididas en Reino Unido. Actualmente la pareja se ha refugiado en Vancouver mientras su salida de la monarquía se hacer oficial.

"Dice que va a llamar a este Harry", señaló Robbie, sosteniendo el trofeo. "Porque está realmente emocionado de llevarlo de vuelta a los estados (EEUU) con él ...", esto sobre como Meghan Markle logró llevarse al príncipe Harry de nuevo a Norteamérica.

"¡Sus palabras, no las mías!", aclaró Robbie antes de abandonar el escenario.

En el momento los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, hermano de Harry estaban en primera fila disfrutando de las ironías del actor.

El príncipe William y Kate Middleton estuvieron entre los invitados especiales a los premios BAFTA 2020.

El actor ha demostrado su afilado humor desde que inició la temporada de premios, jugueteando con su soltería al hacer referencia a los cientos de rumores sobre su vida amorosa y de cómo tenía un perfil en Tinder.

Brad Pitt ya se perfila como el gran favorito para ganar en los Óscar en la misma categoría.