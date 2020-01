¿Brad Pitt está en Tinder?

Los Ángeles, EEUU.

Después que Brad Pitt bromeara sobre agregar su reciente premio SAG a mejor actor de reparto en su perfil de Tinder, la aplicación de citas más popular.

La estrella, de 56 años, bromeó sobre su vida amorosa cuando obtuvo su primer Premio SAG por actuación en "Once Upon a Time ... In Hollywood". Durante su discurso de aceptación bromeó: "Voy a agregar esto a mi perfil de Tinder".

La emoción se extendió y los fanáticos se lanzaron a las redes sociales para admitir que estaban descargando Tinder para encontrar a Brad.

"Todos ahora deslizando hacia la izquierda con la esperanza de encontrar a #BradPitt en #Tinder "., escribió un usuario en las redes.

"Acabo de descargar #tinder para encontrar #BradPitt ", confesó otro.

Brad Pitt sigue siendo uno de los solteros más codiciados después que dejará a Angelina Jolie en 2016, tras más de una década de relación y dos de matrimonio.

Aunque al actor se la han atribuido varios amoríos, este niega que este saliendo con alguien.

Brad ha sido relacionado con varias famosas desde su primera esposa Jennifer Aniston hasta su compañera en la cinta de Tarantino, Margot Robbie.

Durante su discurso en los Globos de Oro, donde también ganó en la categoría de mejor actor de reparto, Pitt hizo broma sobre los constantes rumores respecto a su vida amorosa.

"Quería traer a mi madre [a los Globos] pero no pude porque con cualquier mujer que salgo dicen que ando con ella y sería incómodo", dijo el actor.

El esperado reencuentro de Brad Pitt con Jennifer Aniston

Además de su gracioso discurso Brad Pitt se robó el protagonismo de la gala junto a su ex esposa Jennifer Aniston, con quien se reencontró detrás de el escenario de los SAG Awards.

La ex pareja coincidió tras bambalinas después que cada uno ganara su respectivo premio gracias a sus actuaciones.

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron captados saludándose después que ella ganará el SAG a mejor actriz en una serie de drama por "The Morning Show" y él ganara el de actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood."