Yadhira Carillo niega ser robamaridos, ella no destruyó el matrimonio de Leticia Calderón y Juan Collado

México.

La mexicana Yadhira Carillo aprovechó una de sus últimas entrevistas en las que habla del caso de su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en la cárcel por presunto lavado de activos para reiterar que ella no le quitó el marido a su colega Leticia Calderón.

Carillo incluso llegó a revelar que Collado tuvo una novia antes de empezar a salir con ella en 2007, mismo año en que dejó a Calderón, madre de sus dos hijos.

“Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo ... Ya habían sido novios cuatro, cinco meses, no sé algo así”, dijo a Suelta la Sopa.

Yadhira dejo claro que no podría haber tenido un romance con un hombre comprometido.

"Yo hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, no, no, para nada."

La actriz mexicana dijo que comenzó su romance con el abogado Collado aproximadamente un año después del mencionado noviazgo.

“Yo estaba haciendo una novela y yo (le dije) ‘es que estoy haciendo novela, yo no puedo”. Y siguió y siguió y entonces ya salimos, salimos un mes entero, todos los días. Y después Juan presentó a su familia con mi familia de sorpresa, muy lindo y ahí me dio un anillo de compromiso. Precioso, fue una historia de amor preciosa”, recordó ante el programa de Telemundo.

Yadhira Carillo y Juan Collado comenzaron a salir mientras él seguía casado con Leticia Calderón.

MIRA: Yadhira Carrillo reveló que su marido, aún preso, será abuelo por primera vez

Leticia Calderón recuerda como Juan Collado la abandonó

Sin embargo las declaraciones de Yadhira con concuerdan con lo que Leticia ha dicho en ocasiones anteriores.

En 2007 la también intérprete dijo que después de una operación en sus rodillas , regresó a casa y Collado ya había abandonado su hogar.

“Lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas”, comentó en aquella ocasión.

Leticia Calderón también dijo que pese al abandonó, ella siguió esperando que Collado volviera a casa.

MIRA: A Justin Bieber le preocupaba no poder ser fiel a Hailey Baldwin

Finalmente la actriz confirmó su separación de Juan Collado en noviembre de 2007, cuando fotografías de Juan Collado en compañía de Carrillo fueron filtradas en una revista de espectáculos.

Yadhira Carillo y Juan Collado se casaron en 2012.