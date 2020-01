Yadhira Carrillo reveló que su marido, aún preso, será abuelo por primera vez

México.

Durante su última visita a la prisión, Yhadira Carillo contó a los medios mexicanos que su marido, Juan Collado, quien se encuentra encarcelado desde el año pasado, se convertirá en abuelo por primera vez.

Con gran alegría la actriz de telenovelas informó ante los medios de comunicación que la hija de su esposo, Mar Collado, está embarazada.

“¡ya vamos a ser abuelos!”, dijo la mexicana, frente a las cámaras que la esperaban a las afueras del reclusorio del norte, donde se encuentra Juan Collado.

Aunque ella es madrastra de Mar, asegura que el sentimiento es igual de emocionante para ella.

"Es el primer nieto de Juan y para mí es una noticia maravillosa. A mí me gusta decir que es nuestro nieto porque siento la dicha como mía. Estamos muy muy contentos”, dijo.

La actriz de telenovelas como "El precio de tu amor" aseguró a Despierta América que Mar Collado y su esposo, Gonzalo Zabala , esperan a un niño por primogénito.

“Es un varón... Estoy feliz, para nosotros sin duda es una bendición”, dijo la actriz.

MIRA: Danna Paola niega rivalidad con Belinda después de imitarla en una entrevista

Sobre la condición de su marido, la estrella mexicana aseguró que tiene la esperanza que este, quien fue aprendido desde inicios de julio de 2019, salga de prisión en los próximos días.

"Por ahora estoy tranquila porque si las cosas son justas, como tienen que ser, Juan estaría por salir en los próximos días, ya que se cumplieron ya los seis meses, han estado revisando sus cosas y las dudas que tiene y todo salió perfecto.", aseguró.

Desde que Juan Collado fue arrestado por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, se desconoce si sus hijos mayores, Mar Collado y Juan Collado Jr. han estado en contacto con él.

Collado y sus hijos mayores, Mar y Juan Collado (jr), y Luis y Carlo, sus retoños en común con Leticia Calderón.

La ex esposo de Collado, Leticia Calderon, madre de los hijos menores del abogado, aseguró en el pasado que había convenido con él no llevar a los jóvenes a verlo en prisión, ya que no era un lugar ideal para dos menores de edad.

ADEMÁS: Angie Flores en La Academia, las fotos de su increíble transformación

Antes de ser arrestado Juan Collado tuvo la oportunidad de entregar a su hija en el altar en mayo del 2019.

La boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala estuvo plagada de famosos como Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, Leticia Calderón y sus hijos, Luciano y Carlo.