Shakira no piensa ser eclipsada por Jennifer López en el Super Bowl

Miami, EEUU.

Falta menos de una semana para que se celebre la Super Bowl, una de las citas deportivas más importantes del mundo, y millones de personas seguirán en directo tanto el partido como el esperado número musical que ameniza el descanso, que este año correrá a cargo de Jennifer López y Shakira.

Este combo de dos estrellas de la música latina famosas por sus sensuales coreografías ha conseguido elevar las expectativas del público y ambas se están preparando, por separado, para no decepcionar a los fans.

Por las publicaciones que Shakira ha venido compartiendo estos últimos días a través de su Instagram, se puede dar por sentado que en algún momento de su actuación interpretará 'Hips Don't Lie', uno de sus sencillos que más éxito ha cosechado a nivel internacional, acompañada además por su propio cuerpo de bailarines de confianza, que ya han empezado a ensayar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Otro de los detalles cruciales para asegurarse de que la diva del Bronx no la eclipse será el vestuario, que una vez más será responsabilidad de sus estilistas Nicolas Bru y Sharon Chitrit.

La colombiana siempre se ha sentido más cómoda actuando en directo con bodys ajustados y adornados con pedrería como el que utilizó en la clausura del Mundial de Brasil 2014, que en aquella ocasión incluía una sobrefalda de flecos para disimular el embarazo de su segundo hijo.

Basándose en los bocetos que ha mostrado, de nuevo en la misma plataforma, en esta ocasión la artista se decantará por un atuendo recubierto de lentejuelas plateadas y que irá 'desmontándose' sobre la marcha en vista de que incluye tiras de velcro.

Shakira adelanto cómo será su vestuario para el Super Bowl.

Las inscripciones que acompañan a ese dibujo también apuntan a aplicaciones de cuero, falda de flecos y tonos rojos para conseguir que brille con luz propia en el estadio.

Aunque hay bastante secretismo en torno al show, hace unos días se filtraban las supuestas canciones que interpretarán Shakira y Jennifer López en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las redes se incendiaban al ver la playlist que incluye temas tan conocidos como "On The Floor", "Waiting for Tonight", "Loba" o "Hips Don’t Lie".

Además Shakira se ha puesto en manos de su entrenadora personal, Anna Kaiser, quien le ha impuesto una exigente tabla de ejercicios para lucir perfecta en el gran día de su actuación.

Shakira y Jennifer López animarán el medio tiempo del Super Bowl este domingo 02 de febrero.