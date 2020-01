Anuel AA se hace un cambio radical de look

Puerto Rico.

Anuel AA fue víctima del impulso que lo llevó a realizarse un cambio drástico de peinado rapándose la cabeza.

En una reciente publicación en Instagram, el novio de Karol G mostró su nuevo look, en donde se ve como dejó atrás su distintivo aspecto.

La grabación muestra a Anuel AA dispuesto a comer, pero antes, el cantante se detiene para hacer una oración y una solicitud muy particular a Dios.

“Dios mío por favor que me crezca el pelo, que me crezca el pelo, Dio mío por favor, que me crezca el pelo, Dios mío por favor”, dijo entre risas.

En la publicación Anuel AA también hizo gala de su exagerado egocentrismo a los Kanye West.

“Dios mío gracias por esta comida y gracias porque yo soy el mejor reguetonero y trapero vivo”, expresó.

La decisión de Anuel AA también podría tomarse como su aceptación a la calvicie, algo que trataba de ocultar con el flequillo que se convirtió en una de sus características.

El reguetonero había sido expuesto el año pasado en una salida a un parque de diversiones con Karol G, cuando al subir a una de las atracciones el vaivén del aparato dejaba ver que el cabello que cubría su frente solo ocultaba su alopecia.

Con o sin pelo, Anuel AA está disfrutando un buen momento en su vida. A dos años de haber salido de prisión en Puerto Rico, el reguetonero parece haberse recuperado satisfactoriamente, disfrutando del amor junto Karol G y un buen momento en su carrera, recién colaboró con Shakira.