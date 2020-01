Juez regaña a Weinstein por usar el celular en la corte

Nueva York, EEUU.

El juez que preside el juicio en Nueva York contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales amonestó el martes al acusado por usar su teléfono en la corte, y le advirtió que lo enviará a la cárcel si no respeta las reglas.

En el segundo día de un juicio histórico para el movimiento #MeToo, el juez James Burke retó a Weinstein en la corte estatal de Manhattan por utilizar su teléfono celular en la sala, supuestamente para enviar mensajes de texto, pese a advertencias de que no lo hiciera.

"Esto ha sido un problema cada día de audiencia. ¿Es así como quiere terminar en la cárcel por el resto de su vida, por enviar mensajes de texto en violación de las reglas de la corte?", preguntó el juez a Weinstein.

El exproductor de cine, ganador de un Óscar, negó haber utilizado su teléfono en la sala. "No, no", dijo, negando con la cabeza cuando el juez le hablaba.

El acusado, de 67 años, llegó el martes al tribunal estatal de Manhattan vistiendo un traje y corbata gris, y camisa blanca. Lucía pálido y caminaba con dificultad con la ayuda de un andador, tras una reciente cirugía de espalda a la que fue sometido debido a un accidente de automóvil en agosto.

Harvey Weinstein llegando a su segundo día de juicios. AFP

Abogados de Weinstein buscaron retrasar juicio tras nuevos cargos por agresiones sexuales

Sus abogados pidieron sin éxito aplazar la selección de jurados, que comenzó este martes y debe extenderse hasta el 6 de marzo, al estimar que los nuevos cargos penales presentados el lunes contra Weinstein en Los Ángeles tornan imposible la elección de un jurado imparcial.

Pero el juez Burke rechazó su pedido, respondió que todos los acusados son considerados inocentes hasta el final del proceso y que esto será explicado a los jurados.

Los nuevos cargos penales contra Weinstein en Los Ángeles por agresiones sexuales contra dos mujeres en 2013 "no tienen precedentes" y son "increíblemente perjudiciales" para el exproductor, dijo el abogado Arthur Aidala.

Son "un regalo de Navidad" para la acusación y tornan imposible la selección de un jurado "imparcial", opinó.

Un primer grupo de 120 jurados potenciales fueron entrevistados este martes. El juez les preguntó si ya tienen una opinión sobre la culpabilidad del acusado, para descartar aquellos con ideas preconcebidas; 40 admitieron que no podrán ser imparciales, y fueron excluidos.

Los demás deberán regresar a la corte el 16 de enero para una selección más ajustada con nuevas preguntas, entre ellas si fueron víctimas de abusos sexuales o tienen familiares que lo fueron.

La selección del jurado llevará unas dos semanas y, según lo calculado por el juez Burke, la apertura de los argumentos por las partes se producirá el 22 de enero.

Los nombres de Salma Hayek y Charlize Theron suenan como posibles testigos en juicio contra Weinstein

Después de la entrevista al jurado el magistrado leyó una lista de personas que podrían acudir como testigos al juicio o ser simplemente mencionadas durante su transcurso, en la que estaban incluidos algunos nombres célebres, como los de las actrices Salma Hayek, Charlize Theron y Rosie Pérez.

Su implicación en el proceso es una incógnita, pero no la de otras mujeres citadas en la lista: Miriam Haleyi, una de las denunciantes; Annabella Sciorra, la única testigo identificada; y Gloria Allred, la abogada que las representa.

También se mencionó a Lauren Sivan -que ayer se manifestó ante las puertas del tribunal- y Juls Bindi, que se cuentan entre las decenas de mujeres que han acusado a Weinstein de diferentes abusos desde finales de 2017, cuando The New York Times y la revista New Yorker publicaron las primeras historias tras las que estallaría el movimiento #MeToo.

Asimismo, aparecen en la lista Robert Weinstein, el hermano del acusado, y su compañía de cine The Weinstein Company.

También testigos ya conocidas, como la psiquiatra Barbara Ziv, llamada a testificar por la Fiscalía, y las psicólogas Debbi Davis y Elizabeth Loftus, llamadas por la defensa.

Destaca la mención del detective Nicholas DiGaudio, que fue apartado del caso por supuestamente ocultar información, lo que llevó a la retirada de un cargo, y que el magistrado rechazó ayer que fuera llamado como testigo por parte de la defensa.

Salma Hayeck (i) y Charlize Theron podrían participar en el juicio contra Weintein.

Los delitos sexuales de Harvey Weinstein

Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.

Pero Weinstein es juzgado en Nueva York solamente por agresiones contra dos mujeres: una presunta violación en 2013 y una supuesta agresión sexual en 2006. Los demás delitos han prescrito.

Si es hallado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Si es absuelto o cumple la pena impuesta en Nueva York, en teoría debe ser juzgado en Los Ángeles por los nuevos cargos de los que es acusado.

De acuerdo a sus estimaciones, el juicio en Nueva York finalizará en torno al 6 de marzo, tras lo que previsiblemente deberá presentarse en Los Ángeles, donde la Fiscalía lo acusó ayer lunes de cuatro delitos sexuales.