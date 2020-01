Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron junto en after party de los Globos de Oro 2020

Estados Unidos.

Uno de los grandes reclamos de esta última edición de los Globos de Oro desde que se anunció que Brad Pitt y Jennifer Aniston habían recibido nominaciones por su trabajo en la película "Once Upon a Time in Hollywood" y la serie "The Morning Show" respectivamente ha sido la perspectiva de verlos reunidos en una misma sala.

Aunque la pareja no se dejó ver junta en ninguno de los momentos televisados de la gala como la alfombra roja o la premiación, al parecer sí estuvieron juntos en una fiesta posterior a la ceremonia.

Según una fuente de E! News, Pitt y Aniston se reencontraron en el after party de la Agencia Creativa de Artistas (CAA por sus siglas en inglés).

Si bien el encuentro no habría podido ser registrado, el informante dijo que lo exesposos se saludaron con cordialidad y parecían felices de encontrarse en la fiesta.

"(Se) saludaron muy rápido", dijo la fuente al citado portal. "Jen llegó después de Brad. Fue breve, pero (ellos) fueron muy cordiales y amigables y parecían felices de estar allí. Se acercaron una vez que se vieron adentro y parecían felices cuando comenzaron a abrazarse y saludarse.", agregó el informante.

"Jen susurró Brad le dijo algo, pero no fue de una manera cariñosa. Ambos no parecían querer llamar la atención por estar juntos en la misma habitación, aunque era una fiesta privada. Intentaban ser discretos.", señaló el informante, que agregó que el histrión no estuvo mucho tiempo en la velada "Brad se fue poco después y no se quedó mucho tiempo en la fiesta".

Según los reportes, Pitt llegó al evento en solitario, mientras que Aniston asistió con su amiga Jennifer Meyer.

Las miradas de Aniston y Pitt en la ceremonia

A su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2020, Pitt jugo con las ansias del público de verlo reunido con su primera esposa.

"Claro que me cruzaré con Jen", aseguró con total naturalidad utilizando el apodo cariñoso con que los allegados de la intérprete se refieren a ella en la intimidad.

"Es una buena amiga", añadió para reforzar la versión oficial que circula desde hace años y que insiste en que mantienen una muy buena relación. "¿Dicen que es la segunda reunión más importante del año? Lo comprendo", afirmó haciendo referencia a una rumorada reunión del elenco de 'Friends' para 2020.

A lo largo de la ceremonia la atención se dividió entre los ganadores, las bromas del presentador Ricky Gervais y el antiguo matrimonio, que estaba sentado con sus respectivos compañeros de reparto a tan solo unas mesas de distancia.

Más tarde en la gala las cámaras captaron la reacción de Jennifer cuando su ex subió al escenario a recibir el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por "Once Upon a Time in Hollywood" y todo el mundo pudo comprobar cómo se rio de la broma acerca de su vida amorosa que Brad realizó desde el escenario al afirmar:

"Quería traer a mi madre como acompañante, pero no pude porque en seguida dicen que estoy saliendo con cualquier persona que pose a mi lado, y resultaría raro", dijo el actor.

Jennifer y Brad mantienen una relación estrecha

La reunión de Aniston y Pitt en el after party de los Globos de Oor se produce después de que Pitt fuera visto asistiendo a la fiesta de Navidad de Aniston el mes pasado.

Entertainment Tonight dijo que el histrión asistió a la fiesta familiar de su ex mujer el 16 de diciembre.

"Brad Pitt llegó a la fiesta navideña de Jennifer Aniston un poco después de las 7 PM. Fue uno de los primeros en llegar y el segundo en salir a las 11 PM. Estaba vestido informalmente con una chaqueta de oscura y una gorra ", dijo un informante el sitio.