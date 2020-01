La reacción de Jennifer Aniston al ver a Brad Pitt ganar en los Globos de Oro 2020

Estados Unidos.

La victoria de Brad Pitt sobre los grandes de Hollywood sorprendió a más de uno en los Globos de Oro 2020, incluida su ex esposa Jennifer Aniston.

La asistencia de ambas estrellas a la premiación tenía a todos hablando de un reencuentro, y aunque el público no pudo verlos juntos en la gala si se llevó la tierna reacción de Aniston al ver a su ex ganar como mejor actor de reparto por su rol "Once Upon in Hollywood", de Quentin Tarantino.

Cuando Pitt subió al escenario a recibir el premio de manos de Jennifer López y Paul Rudd, los ojos se voltearon a su ex pareja, quien se encontraba una mesas atrás de la de Pitt junto a su coprotagonista de "The Morning Show" Reese Whiterspoon.

La actriz también rió de la broma de Pitt, cuando este dijo "quería traer a mi madre [a los Globos] pero no pude porque con cualquier mujer que salgo dicen que ando con ella y sería incómodo".

ADEMÁS: Globos de Oro 2020: Los mejor y peor vestidos en la alfombra roja

Pitt y Aniston podrían tener una sesión de fotos más tarde en la noche y Pitt podría querer que suceda.

El actor habló al respecto con Entertainment Tonight a su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro. "Me encontraré con Jen, es una buena amiga", dijo, bromeando.

"¿La segunda reunión más importante de su año? Lo entiendo", dijo haciendo referencia a la supuesta reunión de la serie "Friends", la que fue protagonizada por Aniston.

Jennifer Aniston y Brad Pitt tienen una buena relación

Pitt no estaba exagerando al decir que Jennifer como una buena amiga. El mes pasado asistió a la fiesta navideña de Aniston.

ADEMÁS: Brad Pitt no quiere ver a su hijo Maddox

Según Us Weekly el actor fue uno de los últimos en irse de la reunión hecha por su ex mujer.

"Brad y Jen tienen una conexión maravillosa que a veces puede parecer coqueta", dijo una fuente al medio.