Brad Pitt no quiere ver a su hijo Maddox

Estados Unidos.

Brad Pitt no ha visitado a su hijo mayor Maddox, quien estudia la universidad en Corea del Sur, un signo más de que la relación entre ambos comenzó a deteriorarse desde 2016, cuando tuvieron una fuerte discusión en un vuelo privado.

Maddox fue adoptado por Angelina Jolie cuando era un bebé y ella estaba soltera, después de formalizar su relación Brad Pitt quiso ser parte de la vida del niño y terminó también adoptándolo legalmente.

"Brad no ha intentado ver a Maddox, tampoco han tenido contacto. Brad espera que conforme su hijo crezca se vuelvan a acercar de nuevo", señaló una fuente cercana al famoso al Daily Mail.

Se espera que el protagonista de "Bastardos sin gloria" pase las fiestas navideñas con sus hijos más pequeños, Shiloh, Knox y Vivienne, -frutos biológicos de su matrimonio con Angelina Jolie- mientras Maddox, Pax y Zahara - a quienes adoptó junto a Jolie- disfrutarán de las festividades alejados del actor.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a su hijo adoptivo en una foto de archivo.

Los rumores señalan que Angelina le pidió el divorcio a Brad Pitt después que este discutiera de forma agresiva con su hijo mayor en un vuelo privado; al parecer el actor se encontraba bajo la influencia del alcohol en ese momento.

ADEMÁS: Hijos de los famosos de los 90's, nueva generación de estrellas

Brad Pitt admite que el alcohol y las drogas destruyeron su matrimonio con Angelina Jolie

Pitt recientemente ofreció una entrevista a The New York Times, en la que reconoce su problemática con las drogas y el alcohol, en especial en los años 90.

Él mismo admitió que bebida fue uno de los problemas que le llevaron a su separación de Angelina Jolie, tras aquella discusión en el vuelo en 2016.

Pitt también cuenta que la marihuana fue una de su adicciones pasadas.

"Ha habido momentos en los que he visto fotos de mí mismo de hace años y he dicho: 'Ese tipo tiene buena pinta'. Pero en realidad no me sentía tan bien por dentro. Me pasé la mayor parte de los noventa escondiéndome y fumando hierba".

Explicó que su afición por esa droga llegó porque no se sentía del todo a gusto con la fama y eso le suponía una vía de escape.

"Me sentía incómodo con toda esa atención. Llegué a un punto en el que estaba encarcelándome a mí mismo. Ahora salgo a la calle y vivo mi vida y, en general, la gente es bastante amable", señaló a The New York Times.

Además, reconoció algunos de los errores de su carrera. Por ejemplo, compartió su experiencia en la película "Doce Monos" (1995, junto a Bruce Willis): "Bordé la primera parte. La segunda la hice completamente mal".

O de cómo, después de rodar "Thelma & Louise" (1991) sólo le ofrecían protagonistas románticos. "En los noventa había solo un tipo de personaje concreto para mí. Me sentía limitado".

Brad Pitt en una sesión de fotos para su entrevista con el New Yort Times. Foto cortesía NYT

Para él, "Troya", la película de Warner Bros de 2004 dirigida por Wolfgang Petersen y coprotagonizada por Eric Bana, Diane Kruger y Orlando Bloom, fue un punto de inflexión en su carrera, pues se sintió decepcionado.

"Tuve que hacer Troya, supongo que ahora ya se puede contar, porque rechacé hacer otra película y tenía que hacer algo para el estudio. Fue doloroso, pero me di cuenta de que la forma en la que las cosas se contaban en esa película no era como debería ser."

"Yo también cometí mis propios errores en ella. Estaba en todas las escenas. Eso me estaba volviendo loco. Allí no había ni rastro de Wolfgang Petersen. Así que tomé la decisión de invertir mi tiempo sólo en historias de calidad. Fue algo que se notó en mi carrera la siguiente década", dijo

Pitt niega romances tras su separación de Angelina Jolie

En la entrevista con el NYT, Pitt también aprovechó para negar categóricamente todas las relaciones amorosas que se le han atribuido desde su ruptura con Angelina Jolie.

"No sé con cuántas mujeres habrán dicho que he salido durante los últimos dos o tres años, pero nada es verdad", dijo.

FOTOS: Brad Pitt y sus presuntas novias desde su separación de Angelina Jolie

En los últimos años Brad Pitt ha sido relacionado con su ex Jennifer Aniston, Margot Robbie, Charlize Theron o la joven Alia Shawkat, así como otras no tan famosas como la arquitecto Neri Oxman.