Muere la actriz Shelley Morrison, la salvadoreña Rosario en "Will & Grace"

Los Ángeles, EEUU.

La actriz Shelley Morrison, conocida por interpretar a la sirvienta salvadoreña Rosario Salazar en la serie de televisión "Will & Grace", murió hoy con 83 años en Los Ángeles (EE.UU.) por insuficiencia cardíaca.

Morrison (Nueva York, 1936) alcanzó gran popularidad con su personaje de Rosario Salazar, una carismática empleada del hogar de El Salvador que mostró ante la millonaria audiencia de la ficción "Will & Grace" los problemas y retos de los inmigrantes en EE.UU.

Su muerte se produjo en el Centro Médico Cedars-Sinai de la ciudad californiana, después de una breve enfermedad, informaron medios de comunicación locales.

Representación latina en "Will & Grace"

La actriz fichó, en principio, por un único episodio al final de la primera temporada de la serie, pero el público y los guionistas se contagiaron de su espíritu e hicieron a su personaje fijo en el reparto, convirtiéndolo en uno de los más queridos por la audiencia.

Así, desde 1999 hasta 2006, Morrison encarnó a Rosario como una empelada del hogar con carácter y capaz de enfrentar los caprichos del lujoso mundo en el que vivía su empleadora Karen Walker (Megan Mullally), quien dependía de ella en su día a día.

Al mismo tiempo, la sirvienta debía solucionar sus problemas como inmigrante indocumentada, con circunstancias que aún suenan vigentes, más de 10 años después del final de la serie.

"Rosario me dio una maravillosa oportunidad de ser espontánea y estar ahí afuera. Simplemente no sabías si ella iba a amarte, odiarte, menospreciarte o abrazarte. La gente respondió a eso", dijo Morrison en una entrevista de 2014 citada por The Hollywood Reporter.

Durante la nueva versión de la serie, Morrison hizo una breve aparición en 2016, en la que apareció apoyando la campaña de Hillary Clinton a la presidencia de EE.UU.

Además de su personaje en "Will & Grace", la intérprete desarrolló una carrera de más de 50 años en la que, entre otros papeles, dio vida a una monja puertorriqueña llamada Sixto que intentaba aprender inglés en la serie "The Flying Nun" (1967-1970). Asimismo participó en capítulos de "General Hospital".

Elenco de "Will & Grace" rinde tributo

Debra Messing (Grace) compartió en Instagram un divertido video de Morrison caracterizando a Rosario junto al mensaje. “Oh, Shelley ... qué pérdida. Nuestra querida Rosario ha fallecido. Shelley tuvo una carrera que abarcó décadas, pero siempre será nuestra querida Rosie. Ella era un alma amable con un gran corazón y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Todo mi amor a Walter y a toda la familia. #shelleymorrison ”, escribió la actriz.

El actor Eric McCormack (Will) escribió: "Shelley era un alma hermosa y un actor maravilloso. Su trabajo como Rosario, temporada tras temporada, fue tan acertado y real como divertido. Todos la extrañarán en Will and Grace. Ella es una gran parte de eso."

Sean Hayes (Jack ) escribió en la misma esfera virtual: “Qué triste noticia. Nuestra amada Shelley Morrison falleció hoy. Ella era absolutamente hilarante y tenía el corazón más grande. Era parte de nuestra familia en Will and Grace y la vamos a extrañar mucho. Mi corazón está con toda sus seres queridos”, compartió el actor junto con una imagen de Morrison en personaje.

Finalmente, Megan Mullally (Karen), la actriz con la que más escenas tuvo Morrison, escribió: "(Shelley Morrison) fue una parte integral e importante de mi experiencia en Will & Grace, y se convirtió en una amiga a través de los años. Era amorosa, fuerte, solidaria y amable. ella y su esposo Walter Domínguez tuvieron un maravilloso, amoroso e inspirador matrimonio de 46 años, él siempre estaba a su lado. por favor póngalo a él a sus hijos y nietos en sus pensamientos. Te echaré de menos, Shelley. Gracias por los años de amistad y apoyo. Te amo, mami ”, escribió la intérpete.

Morrison nació en Nueva York, hija de un matrimonio sefardí y criada con el español como idioma materno, lo que llevó a que interpretara personajes bilingües a lo largo de su carrera.