Robert Pattinson en problemas por falta de músculos para Batman

Los Ángeles, Estados Unidos.



Por culpa de Robert Pattinson el rodaje de la nueva película de Batman podría atrasarse más.



Y es que el personaje de "El Hombre Murciélago" requiere a un actor musculoso, como la mayoría de los superhéroes, y el cuerpo del actor es muy delgado.



Lea más: Habla Sophia Hutchins, la misteriosa joven que no se separa de Caitlyn Jenner



Se había anunciado hace algunos meses que Robert Pattinson estaba en un régimen de alimentación y ejercicio que lo ayudaría a ponerse bien "mamey" para protagonizar The Batman, que será dirigida por Matt Reeves, sin embargo, parece que las cosas no le están resultando como esperaba.





Robert Pattinson



Varios críticos de cine se han expresado por la decisión de poner a Robert Pattinson a hacer este personaje y fue la youtuber y comentarista Grace Randolph, en su canal Beyond the Trailer's, quien habló sobre las broncas del actor para estar musculoso.

Estreno de The Batman

"También escuché que Robert Pattinson está teniendo algunos problemas para aumentar su volumen. Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una constitución ligera, pero creo que es gracioso que digan: 'Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'.



Lea más: Jenna Dewan reacciona a las peticiones judiciales de Channing Tatum

"Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar. Sólo acepten que tienen un Batman flaco y lidien con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es que sea un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, serán como un par de semanas", aseguró.



Lea más: Juez de EEUU permitirá que actriz de "Los Soprano" testifique contra Weinstein



The Batman está programada para estrenarse el 25 de junio del 2021.