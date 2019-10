Robert Pattinson confirma que "El Guasón" de Joaquin Phoenix no aparecerá en Batman

Redacción.



El Guasón, de Joaquin Phoenix, no aparecerá en la siguiente cinta de Batman, aseguró Robert Pattinson, quien dará vida al Hombre Murciélago.



En entrevista con Yahoo Entertainment, el actor sostuvo que la cinta que protagonizará ocurre en un universo distinto al creado por Todd Phillips para la cinta del psicótico payaso.



"Es un mundo diferente", dijo el británico el pasado viernes.







De hecho, admitió, hasta ese día no había visto la cinta basada en el origen de uno de los villanos de DC Comics más populares.



"Joaquin Phoenix es el mejor, es buenísimo en todo", añadió.



Robert Pattinson se convertirá en el vigilante de Ciudad Gótica en el filme dirigido por Matt Reeves, quien hace unas semanas había adelantado que Joaquin Phoenix no participaría en su trama.



Dijo que aún no ha visto la versión final del traje del superhéroe, aunque adelantó que Christopher Nolan, director de la trilogía El Caballero de la Noche, le dio algunos consejos sobre cómo manejar el vestuario.



"Creo que el traje va a estar muy padre".



El jueves se confirmó que Paul Dano será el intérprete de El Acertijo, un villano obsesionado con los juegos de palabras, y días antes se anunció que Zoë Kravitz dará vida a Gatúbela.