Respecto a Batman: Robert Pattinson prefiere no generar expectativas

CALIFORNIA.

Robert Pattison, el actor que dará vida a la nueva versión de Batman en la gran pantalla, ha roto su silencio.

El que será protagonista del nuevo filme en solitario del hombre murciélago, bajo las órdenes de Matt Reeves, ha reconocido que le dio miedo tomar un personaje tan emblemático, pero que, tras la airada reacción de algunos fans, le resultó “mucho más fácil al ser un desvalido” y no generar “grandes expectativas”.

El actor de High Life y El faro encarnará a un joven Bruce Wayne como nunca antes se ha visto en el cine, con un filme que se centrará en gran parte en su faceta de detective. Un rol que se aleja mucho del cansado y ajado Bruce Wayne que encarnó Ben Affleck, un héroe agriado por el peso de años de lucha contra el crimen.

Para saber El actor contó a la revista que al crecer en Inglaterra vio las películas de Batman dirigidas por Tim Burton. “Cuando era niño era el único atuendo que tenía”, indicó, sin revelar en dónde lo usó, pues aseguró que “podría recibir burlas”.

Insistente. En una reciente entrevista con Variety, la primera del actor como Batman, Pattinson aseguró que llevaba detrás del papel mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar, aun si lo consideraba un sueño imposible. “Había tenido a Batman en mi mente por mucho tiempo. Es algo tan absurdo decirlo...”, explicó el actor.

“De alguna manera tuve idea de hacerlo y estuve llamando a la puerta de Matt Reeves. él no aceptó ninguna de mis solicitudes, pero seguí pidiendo conocerlo”, añadió, recordando su decidido empeño por hacerse con un personaje tan emblemático como el Caballero Oscuro. Reeves finalmente contactó con el actor cuando terminó el guion, Pattinson se probó el traje de Batman... y el resto es historia.

Christian Bale respalda a Robert El actor Christian Bale, quien interpretó a Batman en la trilogía de películas del año 2005, 2008 y 2012, del director y guionista Christopher Nolan, se refirió a la decisión de que la estrella de Crepúsculo encarne al Caballero Oscuro en la nueva cinta del hombre murciélago. “Buena elección, es interesante. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo interesante”, señaló el ganador del Óscar sobre su colega como suplente de su papel de superhéroe.

Pero para un actor que ha sido una fuente inagotable de chistes y memes por su papel en la saga Crepúsculo, lo más fácil y difícil a la vez es hacer algo distinto a sus predecesores, algo que nadie se espera.

“En grandes películas, los papeles no me resultaban interesantes, al menos las que me habían ofrecido. Supongo que había algo de miedo. Creo que probablemente habría estado un poco nervioso por hacerlo inmediatamente después”, explicó en la entrevista, refiriéndose a los dos años (más lo que tarde en estrenarse The Batman) que han pasado desde que Affleck interpretase al personaje en la Liga de la Justicia.

Reacción. “Para ser honestos, fue menos ácido de lo que esperaba”, añadió en referencia a las burlas del fandom (conjunto de aficionados) por ser elegido para el filme. “Es mucho más fácil cuando eres un desvalido, no hay expectativas sobre ti”.

Los detalles de The Batman aún se mantienen en secreto. Ha trascendido que la historia mostrará a Bruce Wayne en su faceta como mejor detective del mundo, algo que no se ha explorado en anteriores películas y que será una historia de los principios del Caballero Oscuro, al estilo Año Uno.

Entre los villanos rumoreados se encuentran Dos Caras, El Pingüino, Catwoman, El Sombrerero Loco y algunos más; pero esto no está confirmado.