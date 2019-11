Llega a cines hondureños: 'Frozen 2', una secuela heladamente épica de Disney    

Los Ángeles.

La reina Elsa y la princesa Anna regresan seis años después de la exitosa Frozen, en una secuela que sus creadores prometen será “aún más grande y épica”.

La primera cinta -que se robó el corazón de millones y rompió récords de taquilla- está inspirada en el libro La reina de las nieves de Hans Christian Andersen y sigue a Anna en su viaje para encontrar a su hermana Elsa, cuyos poderes helados y difíciles de controlar atraparon a su reino en un eterno invierno.

Frozen 2 llega a los cines de Honduras este jueves 21 de noviembre y explora el trasfondo de la familia real y promete responder a algunas de las preguntas de los aficionados, como por ejemplo la fuente de la magia de Elsa.

Expectativa $100 millones de dólares espera recaudar la película en su fin de semana de estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá el próximo 22 de noviembre. En Honduras se exhibirá a partir del jueves 21 de noviembre.

Kristen Bell, quien no tiene la experiencia musical de Idina Menzel, reconoció que se sintió intimidada. "Fue muy divertido y aterrador cuando Disney me dijo que fuera a casa de Idina para ensayar una canción. Recuerdo estar de pie junto a un piano y las manos me sudaban. Idina me dijo: Tu voz es muy bonita", recuerda.

Después de un prólogo ambientado en el pasado, Frozen 2 ve una misteriosa voz que vuelve a perseguir a Elsa, ya adulta, y la impulsa a dejar su castillo feliz y embarcarse en una nueva y peligrosa búsqueda de un lejano bosque encantado.

La primera Frozen (2013) reinó como la mejor película de animación de todos los tiempos, con una taquilla de 1,300 millones de dólares en todo el mundo, hasta que el remake del Rey León le robó la corona.

Idina Menzel

Han pasado seis años desde que Idina Menzel cantó la canción ganadora del premio Óscar Let It Go (Libre soy) de Frozen (2013) y aún no puede, pues, ser libre. Su hijo de 10 años no la deja. “Dice: ‘Mi mamá canta “Libre soy”’. Y sus amigos le contestan: ‘Sí, mi mamá también. En la casa, cuando hace el quehacer, cuando está enojada’”. “Pero mi hijo hace una pausa y dice: ‘No, mi mamá de verdad canta esa canción’”.

La cantante, actriz, letrista de 48 años tenía puesto un vestido floreado negro con beige, botas color burdeos y pendientes de aro, con su cabello oscuro y lacio que caía sobre sus hombros.

Estaba ahí para disculparse con las legiones de personas a las que se les pegó la tonada de Let It Go y no se la han podido sacar de la cabeza, y para advertirles que las cosas iban a empeorar.

“Qué pena”, dijo. “Tengo suerte de tener dos canciones bastante épicas en la secuela. Ambas empoderan a los niños. Ambas se les van a quedar pegadas”. Se refiere a Frozen 2, que se estrena en Estados Unidos el 22 de noviembre.

Menzel retoma su papel como la voz de Elsa, la reina que controla el hielo y la nieve. En esta ocasión, el bosque encantado cerca de donde viven Elsa y su hermana Anna (a quien le da vida Kristen Bell en la versión en inglés) ha sido hechizado. Anna, Elsa, Kristoff (con la voz de Jonathan Groff) y Olaf (Josh Gad) deben abandonar Arendelle y viajar a un antiguo lugar lleno de neblina y hojas de otoño para encontrar el origen de los poderes de Elsa, así como restaurar la paz en el reino.

En la película también participan los actores: Sterling K. Brown, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jeremy Sisto, Alan Tudyk y Evan Rachel Wood. Además, hay siete canciones nuevas, algunas interpretadas por el elenco y otras por Panic at the Disco! y Weezer.

¿Se sintió presionada para estar a la altura de Let It Go que vendió más de 10 millones de copias y ganó numerosos premios, incluyendo un Oscar y un Grammy? “Nunca pienso en la presión, lo único que pienso de estas canciones es que son un regalo. Lo que sí hago es calentar mucho para estas canciones monumentales. Sé que el equipo de Frozen llevará mi rango vocal al límite”, añadió. La emoción que rodea a la nueva película podría “catapultarla a más de 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno” en los cines de Estados Unidos y Canadá.

El cantante español David Bisbal interpretará el tema “Mucho más allá”, que estará en los créditos finales de Frozen 2 en las versiones para España y Latinoamérica.

Trayectoria

Los ejecutivos de Disney contactaron a Menzel hace tres años para hablar de una secuela de Frozen. No se lo tuvieron que pedir dos veces.

“Fue emocionante regresar a hacerlo y otra vez crear una bella obra de arte”, dijo. “Es un personaje al que amo, que me enseña cosas de mí misma y de mi propia vida. Es una gran modelo a seguir que nos enseña a todos a encontrar nuestra fuerza interior, aunque nos cueste”.

La actriz Idina Menzel.

“La otra parte linda de todo esto es cuando hago mis conciertos”, añadió. “Como dije, suelo cantar las canciones de Frozen con los niños pequeños y los grandes. Se saben todas las letras, sin importar la edad, y esas palabras significan mucho para ellos. Este en realidad ha sido uno de los regalos más grandes de mi carrera”.

Sin embargo, la carrera de Menzel no solo gira en torno a Elsa. En unas semanas la veremos junto con Adam Sandler, Eric Bogosian y Lakeith Stanfield en Uncut Gems, una película sobre un carismático joyero neoyorquino en busca de un nuevo golpe de suerte.

Es un vaivén. He tenido mucha suerte. Pero me aferro a los momentos dulces, porque sé que en ocasiones son efímeros. Elsa sigue siendo una joven complicada, lo cual es esencial. No es buena o mala simplemente. No la van a estereotipar ni encasillar.





Idina Menzel, actriz y cantante.

Con una serie de apuestas riesgosas quizá lo obtenga, si es que logra jugar bien sus cartas con el negocio, la familia y sus adversarios. Menzel interpreta a su esposa.

“Creo que mi mayor reto fue estar enojada en la película. Adam es tan adorable y la persona más generosa del planeta. En el plató, sentía una cierta intimidad, como si simplemente estuviéramos conversando. Así que me costó trabajo ser odiosa con él, pero lo hice”, dijo.

“Solo quiero asociarme con grandes cineastas y actores. También es interesante salirme de lo que la gente espera de mí. Con Uncut Gems, me gustó mucho la oportunidad de no tener que cantar. Quiero demostrar que puedo ser expresiva e impactante sin tener que cantar”.

Lo cual no es fácil para alguien que dice de broma que nació cantando. Durante su infancia, en Syoset, Long Island, como la hija de una terapeuta y un vendedor de pijamas, recibió apoyo constante.

“Cuando era muy pequeña, recuerdo que mi abuelo puso un micrófono de juguete en mis manos. Tal vez tenía unos 5 años. Montábamos espectáculos.

Luego cantaba en concursos de talento cuando hacíamos viajes familiares a las montañas de Catskill. A mis padres les decían: ‘¿Saben? Ella podría llegar a ser alguien especial’”, relató.

Menzel se veía a sí misma en un escenario de Broadway o dando conciertos y, gracias a Barbra Streisand, también en la pantalla. “Mi abuela me llevó a ver A Star Is Born (1976) con Streisand. Ahí nació la idea de actuar y cantar. Me maravilló cómo lo hacía todo”, recordó.

Tras el divorcio de sus padres, el novio de su madre le dijo a Menzel que era una cantante y letrista innata. Incluso le ayudó a conseguir una oportunidad para cantar con una banda local. “Canté What a Feeling de Flashdance (1983) y Evergreen (1976)”, dijo.

Menzel estudió artes dramáticas en la Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Su primer gran éxito fue en 1995, cuando obtuvo el papel de Maureen Johnson en el musical Rent.

Cuando se estrenó al año siguiente en Broadway, obtuvo una nominación al Tony por su interpretación. Ganó un Tony como mejor actriz en un musical por su papel de Elphaba, la Bruja Mala del Oeste, en el éxito de Broadway Wicked (2003). Su filmografía incluye las películas Enchanted (2007), Rent (2005) y Ask the Dust (2006), también tuvo el papel recurrente de Shelby Corcoran, la madre biológica de Rachel en Glee (2010-2013), además de estelarizar una nueva versión de “Beaches” (2017) para el canal Lifetime.

Como cantante, su voz se puede apreciar en diversos álbumes de musicales y como solista como Still I Can’t Be Still (1998), Here I Stand (2008) e Idina (2016), en muchos de estos hay canciones que ella ha escrito. Su álbum más reciente es Christmas: A Season of Love.