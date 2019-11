Frozen 2 llega a Honduras con una extraordinaria historia

San Pedro Sula, Honduras.

Frozen 2, la película animada más taquillera a nivel global de todos los tiempos, llega a las salas de cine hondureñas este jueves 21 de noviembre.

Esta nueva historia es la continuación de la película de 2013 Frozen: Una Aventura Congelada, siendo la película animada de Walt Disney Animation Studios más vista en Latinoamérica.

En Frozen 2 nos adentraremos a los orígenes del poder de Elsa, quien recientemente aprendió a controlar su magia, y hasta hace poco reveló sus poderes a su reino después de años de mantenerlos ocultos por temor a que la persiguieran por sus diferencias.

Adentrarse en lo desconocido, incluso para una reina fuerte como Elsa, exige coraje, pasión, valor, imaginación y un poco de magia.

“Elsa es un personaje fascinante con esta capacidad milagrosa de aprovechar el poder de la naturaleza”, dice el director Chris Buck. “Su conexión con la naturaleza siempre ha estado ahí. Pero ella no tiene idea de por qué.

La directora Jennifer Lee, quien también escribió el guión, dice: “Elsa escucha una voz que nadie más puede escuchar. Ella trata de bloquearlo, pero no se detiene. Muestra sus piezas del pasado. Promete respuestas sobre por qué es como es, por lo que es a la vez épico y un misterio, y se ve obligada a encontrar esa voz".

Las respuestas prometidas por el llamado también amenazan el reino y todo lo que Elsa y Anna siempre quisieron, incluido el vínculo entre ellas. Entonces, cuando Elsa se enfrenta a un peligroso viaje hacia lo desconocido para los bosques encantados y los mares oscuros más allá de Arendelle, Anna está decidida a ir con ella, estar al lado de su hermana y ayudar a descubrir el misterio, junto con Kristoff, Olaf y Sven.

En "Frozen", Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. En "Frozen 2", ella debe esperar que sean suficientes.

Frozen: Una Aventura Congelada ganó un premio Óscar en la categoría “Mejor película animada” del año. La canción icónica de la película “Let it go” (“Libre soy”), con música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, también ganó un premio Óscar en la categoría “Mejor canción original”.

David Bisbal interpretará el tema “Mucho más allá” en la canción que sonará en los créditos finales de Frozen 2 para Latinoamérica y España.

David Bisbal, su canción cantará en los créditos finales

El artista español David Bisbal cantará el tema “Mucho más allá”, que está disponible desde el 8 de noviembre en plataformas digitales y formará parte de la banda sonora original en español de la película.

El tema “Mucho más allá” se lanzó junto con su video musical, y es la versión en español de la canción “Into The Unknown” interpretada por la banda Panic! At the Disco para los créditos finales de Frozen 2 en Estados Unidos.

No te pierdas Frozen 2 en tus salas de cine favorita.