Álex Lora manda polémico saludo a López Obrador y las redes enloquecen

Ciudad de México.

Álex Lora, líder de El Tri, provocó tremenda polémica por un video que circula en redes sociales en el que aparentemente manda saludos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Varios usuarios han compartido en Twitter el clip, situación que convirtió este sábado al artista en trending topic.



"Jajajaja Álex Lora es lo más mexicano que tenemos", publicó un usuario.

Durante un concierto en el Catrina Music Fest, Álex Lora alentó a su público a acompañarlo con un saludo utilizando la frase "Eh puto".



"Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso.Le mandaremos un saludito. Que se oiga hasta el Zócalo, que se oiga hasta Palacio Nacional", expresó el cantante durante su presentación en el Columbus, en Estados Unidos.





Sin embargo en medios locales se reportó que los representantes del cantante negaron que los insultos estuvieran dirigidos al Mandatario. En tanto otros usuarios reprobaron la postura del artista.



Mensajes en Twitter

"Alex Lora representa al típico mexicano promedio: flojo, irresponsable, chemo, sin deseo de superación personal, y estar en contra siempre del gobierno culpándolo por la miseria en la que se encuentra", escribió un internauta.











Hace unos meses, Celia Lora, hija del rockero, confesó que le pidió a un amigo que matara al presidente de México Andrés Manuel López Obrador.



La polémica hija de Álex Lora hizo las revelaciones durante una entrevista con Adela Micha en su show la 'Saga', desatando también polémica en redes sociales.



Tras el mensaje enviado por Álex Lora a AMLO, Las reacciones de miles de usuarios no se hicieron esperar y reprocharon la conducta del rockero.