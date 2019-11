Video: El rapero Lil Pump es atacado por una serpiente en plena grabación

Redacción.



El rapero Lil Pump se llevó un tremendo susto mientras filmaba un video musical con una serpiente.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante estadounidense de origen colombiano, compartió el momento exacto donde la serpiente le muerde la mano.



Lea más: Hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo, rompe el silencio tras ser acusado de bisexual

En el video, Lil Pump de 19 años se ve sentado en unas escaleras cuando alguien de su equipo le pasa la serpiente y esta lo ataca.







La serpiente, de la nada, giró y hundió sus colmillos en la mano izquierda de Pump. El momento aterrador fue capturado por el presentador de podcast Adam Grandmaison, también conocido como Adam22.



Lea más: Aleida Núñez lanza reto para "desenmascarar" a las famosas con implantes

"Me acaba de morder una víbora, Qué ching….", escribió el rapero junto al video del incidente. "No puedes jod... con las víboras. Espero no morir", escribió el rapero.





Al parecer el incidente no pasó a mayores.



Aparentemente, la serpiente, que está entrenada, no estaba de buenas pulgas ese día, ya que según TMZ, también intentó atacar a otro miembro del equipo del rapero que trató de tocarla.