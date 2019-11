Rosemary Arauz,camino al Miss Universo

San Pedro Sula.

Rosemary Arauz, la nueva Miss Honduras Universo 2019, se dio a conocer hace ocho años en el concurso Amiga Top Model, organizado por Diario LA PRENSA, logrando forjar una carrera como modelo profesional.

“Durante mi carrera de modelaje he participado en pasarelas nacionales y también tuve la oportunidad de modelar tres años consecutivos en Nicaragua en la plataforma de moda Nicaragua Diseña. “He sido imagen de una revista internacional en línea, International Divers, y de una marca de trajes de baño de Vietnam, Cac de Mode”, dijo en entrevista a LA PRENSA.

En Honduras ha modelado para destacados diseñadores como Yoyo Barrientos, Marvin García y Morena Perpetua, entre otros. También ha hecho pasarela para diseñadores internacionales como Custo Barcelona, Agatha Ruiz de la Prada y Naeem Khann.

Rosemary es una digna representante de la belleza hondureña y ha luchado por alcanzar sus sueños con perseverancia y disciplina.

Su actual objetivo es prepararse bien para el Miss Universo 2019 que se realizará el 8 de diciembre en Atlanta, EEUU. “Me voy a ir a Estados Unidos antes de la concentración para prepararme, ya que allá tengo que visitar diseñadores y también para hacerme cambio de look”.

¿Cuáles son tus estudios académicos?

Actualmente estoy por culminar la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.

¿Cómo fue tu preparación como modelo?

Desde pequeña descubrí mi pasión por las cámaras y pasarelas. Sin embargo, era una niña tímida. Fui presentadora de videos musicales de una compañía de cable y fue hasta 2010 por motivación de mis familiares que participé como reina en una feria patronal. Me di cuenta el siguiente año del concurso de Diario LA PRENSA, Amiga Top Model, y decidí enfrentarme a ese reto, ya que quise salir de mi zona de confort para poder disfrutar de lo que me gusta hacer. Participé obteniendo el segundo lugar y la experiencia me encantó.

¿Cuáles son tus expectativas para el Miss Universo?

Las ganas de hacer destacar a nuestro país son grandes, no hay nada imposible.

¿Cómo fue la infancia en tu natal Cofradía, Cortés?

Disfruté mucho mi infancia, desde jugar con muñecas Barbie hasta juegos tradicionales infantiles. Siempre he sido una mujer muy versátil. Crecí junto a mi familia, me encantaba comer pastel. En la adolescencia básicamente me dediqué a perseguir y cumplir mis sueños.

A los 17 años conseguí mi primer empleo, en el que no ganaba mucho, pero con eso pagaba mis estudios y logré graduarme en un colegio privado. Aprendí a ser independiente y me he esforzado por cumplir con mis metas.

¿Es un sueño hecho realidad ser Miss Honduras Universo?

Sí, yo quería demostrarme que por muy lejos que esté una meta siempre podemos cumplirla, siempre y cuando no nos demos por vencidos. A la misma vez, motivar a muchas mujeres que al igual que yo se han esforzado por cumplir sus sueños a salir adelante a pesar de los obstáculos.

¿Cuáles son tus metas a largo plazo?

Tener mi firma contable y ayudar a muchos con mi profesión. Emprendí hace varios meses un negocio online de bisutería que yo diseño. Les invito a seguir la página en Instagram:

@arame_hn.