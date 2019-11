La gran noche del “Fashion for the Senses”

SAN PEDRO SULA.

El altruismo y gran corazón de los hondureños quedó demostrado una vez más al apoyar el Fashion for the Senses, a beneficio de la fundación del Instituto Franciscano para la Capacitación del no Vidente (Infracnovi).

El centro de convenciones del hotel Copantl fue el escenario para que talentosos diseñadores nacionales e internacionales presentaran sus colecciones.

Ayudando a los necesitados. La donación será destinada para apoyar a los niños ciegos de escasos recursos que acuden a Infracnovi de la zona norte del país

Pasadas las 7:00 pm dio inicio el Fashion. Como acto principal, la coordinadora de la zona norte de Infracnovi, Carolina Handal de Canahuati, dio las palabras de agradecimiento a los invitados y a los patrocinadores del evento, quienes con su apoyo están ayudando a los más necesitados.

Patrocinadores Este evento fue posible gracias a las grandes empresas como BAC Credomatic-American Express, Cargill-Castillo del Roble, Emsula con sus marcas líderes Pepsi y Zen, Copantl Hotel & Convention Center, Siglo 21, LA PRENSA, Estilo, Operadora Portuaria Centroamericana, Corporación Flores-Toyota, Aldo, Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cisa-El Cañal, Disol-Miller Genuine Draft, Marcas Mundiales de Honduras- Freixenet y Misiones de Rengo, Avis, Herts, PressTo, Green Valley Industrial Park, Americana de Inversiones y Honduras Electric Corporation.

Por su parte, Sarah Zepeda, jefe regional de mercadeo de BAC Credomatic, expresó la gratitud que siente al poder apoyar uno de los eventos de moda más importantes.

La pasarela la abrió la guatemalteca Karla Garzaro, luego siguió Rosyl Mejía, Alejandra Cervantes y Enrollarte.

El segundo bloque de diseñadores lo protagonizaron Kolori, María Steffania, Galeano y la pasarela fue cerrada por Miguel Chong. Cada talentoso diseñador fue gratificado esa noche por el comité organizador.