Selena Gómez traiciona a Taylor Swift con Kim Kardashian apoyando su marca Skims

Estados Unidos.

Aunque ella prefiera no involucrarse en más enfrentamientos con otras celebridades que a los que se ha visto arrastrada sin pretenderlo, Selena Gómez siempre se ha mantenido leal a su 'amiga del alma' Taylor Swift y por esa misma razón a sus seguidores les ha sorprendido tanto que esta semana compartiera en las Stories de su Instagram una fotografía alabando la colección de ropa moldeadora de Kim Kardashian.

"Es increíblemente cómoda, de verdad", escribió junto a un selfie sacado frente al espejo en el que se la veía luciendo un body negro de la marca Skims.

Para quienes no lo recuerden, Kim y su marido Kanye West protagonizaron una de las batallas más mediáticas de la industria discográfica con Taylor, y ninguno de los implicados ha querido perdonar ni olvidar pese a que su rivalidad haya entrado ahora en lo que se podría definir como un período de guerra fría.

Antes de que comenzaran a circular los rumores sobre un supuesto cambio de alianzas, Selena se ha apresurado a eliminar la publicación de la discordia y sustituirla por otra en la que posa junto a su 'bff' oficial.

Por si aún quedaba alguna duda, ella ha acompañado la instantánea, en la que las dos jóvenes posan con uno de los gatos de la estrella del pop, de un bonito mensaje en el que desvela que la intérprete de 'ME!' ha sido una de las pocas personas que nunca la ha abandonado, ni en las buenas ni en las malas.

"Haría lo que fuera por esta chica. Gracias por estar siempre a mi lado. Me has enseñado muchísimo, y me has acompañado en todo momento. Y más importante aún, has permanecido a mi lado recordándome la importancia de tratar de ser mejor persona. Estoy de tu lado de por vida", le ha prometido a Taylor.