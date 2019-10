Kanye West quiere más hijos pero Kim Kardashian opina lo contrario

Estados Unidos.

Desde el nacimiento de su hijo pequeño Psalm el pasado mes de mayo mediante un vientre de alquiler, Kim Kardashian se ha cansado de repetir que cuatro es el número perfecto y que no se plantea seguir ampliando su prole.

Sin embargo, su marido Kanye West no comparte esa opinión.

El polémico rapero ha grabado junto a James Corden un episodio del popular segmento 'Carpool Karaoke', pero tratándose de él, no podía conformarse con conducir por las calles de Los Ángeles mientras cantaba sus temas con el presentador británico como han hecho hasta ahora el resto de estrellas invitadas.

En su lugar, Kanye optó por rentar un avión comercial para acomodar sin problema a su coro de gospel y poder interpretar en directo durante el vuelo varios temas de su repertorio y algunos de su nuevo álbum 'Jesus Is King'.

Entre canción y canción, el intérprete también ha hablado con una franqueza arrolladora de su vida como hombre casado y padre de familia para desvelar algunos detalles importantes de sus planes de futuro.

"Yo quiero tener siete hijos: la mayor riqueza que puedes tener en este mundo son muchos hijos", ha asegurado Kanye, que ha prometido que en esta ocasión ha hablado con Kim antes de soltar esa bomba.

"No me gusta salir de noche, prefiero quedarme en casa con mi familia tan a menudo como pueda. Solemos cenar todos juntos y después jugamos con los niños. Luego los acostamos y nos vamos a la cama. Y mi esposa suele ver 'Dateline' mientras yo leo la biblia", dijo West.

A lo largo de la conversación tampoco ha escatimado en halagos hacia Kim, con quien llevaba casado cinco años que a él le han parecido cien por la compenetración que existe entre ellos.

"La gente pensaba que casarse estaba pasado de moda, pero entonces me casé yo y de pronto empezaron a decir que no parecía tan mala idea. Estar casado no ha sido increíble o maravilloso, es magnífico, ¡celestial!", ha afirmado el reconvertido rapero.

Kanye West aseguró al lanzar su nuevo disco el viernes pasado que su nueva misión es "servir a Cristo".

Como prueba de su nueva vida religiosa Kim Kardashian se bautizó junto a tres de sus hijos: Psalm, Chicago y Saint en Armenia. North había sido bautizada en 2015 en una iglesia armenia en Jerusalén.