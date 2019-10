¿Yadhira Carillo y Leticia Calderón en nuevo pleito por Juan Collado?

Ciudad de México, México.

Yadhira Carillo reacción a la negativa de Leticia Calderón, quien dejó bien claro que no permitirá que sus hijos en común con su exmarido, Juan Collado, fueron a visitarlo a la cárcel donde se encuentra acusado de lavado de dinero en México.

La actriz de novela "Esmeralda" mencionó que la decisión de no llevar a sus hijos, Luisiano y Carlo, a visitarlo a la cárcel fue tomada junto a Collado, ya que ambos acordaron que la prisión no es un lugar adecuado para menores de edad.

"No, no voy a ir y mis hijos tampoco. Porque no, así lo hablé con Juan y decidimos que no, al principio insistí en verlo y luego me dio tiempo de pensarlo mejor, y no, es algo que no quiero que mis hijos estén expuestos (...) Yo sé que esto les va a afectar y no tenemos por qué exponerlos, y ya lo platiqué con él (Juan) y está completamente de acuerdo", dijo en una entrevista con el programa "Todo para la mujer" de Maxine Woodside.

En una reciente entrevista con Despierta América (Univision), Yadhira Carrillo, actual esposa del letrado, respondió a la negativa de Calderón de dejar que sus hijos visiten a su padre en prisión, señalando que Collado los extraña mucho.

Yadhira resaltó relación estrecha que Collado mantenía con sus retoños antes de caer en prisión desde julio.

“Siempre llevaba a los niños a la escuela, Juan extraña mucho a sus hijos y los quiere ver.", pero agregó que respeta la decisión de Calderon. "La respeto, la respetamos absolutamente como siempre, tiene razón claro. Estamos con ella”, dijo ante las cámaras a su salida del Reclusorio Norte donde se encuentra Collado.

Indirectas de Calderón a Carrillo

Los medios mexicanos han resaltado las declaraciones dadas por Calderón la semana pasada, cuando la actriz dijo que no le preocupa que las autoridades de Andorra hayan embargado a su exesposo por $83 millones de dólares, aproximadamente.

“Jamás estuve con él por su dinero, él vivió en mi casa ocho años, a mí ya me conoció con mi casa en Cuernavaca, con mis coches, yo ya viajaba, ya era famosa. Yo nada más necesitaba un hombre que se sumara a mi felicidad, no que me diera ni un nombre o un apellido, ni una casa, ni un lugar en la sociedad, con todo respeto”, apuntó la actriz según declaraciones recogidas por el portal Quien.

Muchos ven estas declaraciones como una estocada a Yadhira, quien hace unas semanas confesó que tenía problemas para alimentar a los 50 perros de la calle que adoptó.