Elle Fanning se inspira en Angelina Jolie

Los Ángeles, Estados Unidos.



Elle Fanning encuentra a Angelina Jolie “inspiradora”.



La actriz de 21 años se reúne con Angelina en la película Maléfica: dueña del mal, ha dicho que ahora que es mayor, ella y su compañera actriz pueden hablar de “cualquier cosa”.



Elle explicó: “Soy mayor, y las cosas de las que podemos hablar ahora son diferentes. Siento que puedo preguntarle cualquier cosa, ¡y lo he hecho!



“Verla es muy inspirador. Como persona ella tiene una gran fuerza en sus convicciones. Realmente defiende lo que siente que es correcto y lo protegerá a toda costa. Realmente lo he visto: su cuidado y protección instintos. Es tan hermoso”. Y el sentimiento es definitivamente mutuo, ya que Angelina (de 44 años) dice que “siempre se sentirá cercana” a Elle.



En una entrevista conjunta con la revista People, dijo: “El primer momento en que me vio tenía 14 años y corrió y me dio el mayor abrazo. Elle fue la más dulce. Nada sobre mí la intimidó. Siempre me sentiré cerca de Elle. Sé que tiene una gran fuerza”.



Elle también comparte escenas con Michelle Pfeiffer, que tiene un papel central. “¡Ella es la mejor! Son dos mujeres icónicas interpretando dos personajes icónicos. Yo me sentía como una fan viendo la interacción entre ellas. El poder que irradian estas mujeres, pero también lo divertidas que Angelina y Michelle son en el set era inspirador”.