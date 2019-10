Michelle Pfeiffer les busca el lado humano a los villanos

Redacción.

El mundo de fantasía de Maléfica ya tenía una villana de máximo nivel con Angelina Jolie, pero su secuela Maléfica: Dueña del mal redobla la apuesta con el fichaje de Michelle Pfeiffer, quien dijo que, en un papel de malvada, el desafío es encontrarle “la humanidad”.

Pfeiffer remata junto a Jolie y Elle Fanning el trío estelar de Maléfica: Dueña del mal, que se exhibe ya en los cines hondureños, bajo la dirección de Joachim Rønning. En esta cinta de Disney, la boda entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson) desatará un gran conflicto entre la madre de este, la astuta reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie).

Gatúbela.En 1992 dio vida a Gatúbela en la cinta Batman Returns, de Tim Burton, junto a Michael Keaton y Danny DeVito

¿Cómo se siente al estar tan solicitada en este punto de su carrera?

Honestamente, no esperaba estar trabajando tanto. Me puse con mi compañía de perfumes (Henry Rose, lanzada en abril) y, de repente, comencé a trabajar de nuevo como una loca y ha sido fantástico. Ha sido muy divertido regresar a la interpretación. Hago cosas porque quiero y consigo trabajar con cineastas y actores verdaderamente talentosos e interesantes. Simplemente me gustaría tener más tiempo.

Gran regreso. Después de estar alejada del cine por varios años, en 2007 regresó a la pantalla grande con el musical Hairspray, donde interpretó a la villana Velma Von Tussle.

En Hollywood hay discriminación a los actores por su edad, ¿le ha afectado?

Desaparecí un poco mientras cuidaba a mis niños, nos fuimos de Los Ángeles. Pero siento que hay un cambio y que hay muchos trabajos fantásticos para mujeres en la televisión. De hecho, de alguna manera es ahí donde están los grandes papeles.

Creo que hay un período así como de transición en donde pasas de ser la ingenua y la protagonista romántica a donde no saben para qué escogerte: eres muy joven para interpretar a la abuela, pero muy vieja para ser la novia. Yo ya crucé ese umbral y ahora hay muchos papeles interesantes para mí.

Perfil Michelle Marie Pfeiffer

61 años

Ciudad

Santa Ana, California; 29 de abril de 1958

Profesión

Actriz y modelo

Premios:

- Globo de Oro a la mejor actriz de drama en 1990 por Los Fabulosos Baker Boys

- Premio BAFTA a la mejor actriz de reparto por Las amistades Peligrosas (1988)

En esta película hay tres mujeres protagonistas, algo no muy común en Hollywood, y, además, de tres generaciones diferentes.

Lo que es más interesante es que no siento (esa diferencia generacional) cuando estoy con ellas. Y creo que ellas tampoco. Simplemente son mis compañeras.

En el caso de Elle Fanning, una veinteañera en el siglo XXI, ¿ve diferencias entre su poder y capacidad de decisión en la industria y el que usted tuvo a su edad?

Tiene una elegancia, un nivel de comodidad con la fama y una seguridad que yo no tenía. Pero creció en los sets. Una pregunta que le hacen mucho cuando está con Angelina y conmigo es: “Has trabajado con estos dos íconos, ¿hay algo que hayas aprendido de ellas?”. Y me hace pensar: “No, no”.

Elle Fanning, Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer en una gira promocional de Maléfica 2.

¿Qué encuentra de sugerente en interpretar a villanas?

Me encantó “enfrentarme” con Angelina y fue muy divertido. Tenía muchas ganas y ella no me decepcionó. Pero uno de los desafíos de interpretar a un villano es encontrarle la humanidad. Mis villanos favoritos son los que los actores han encontrado la tortura y el daño que estaba ahí. Y si no encuentras eso, creo que se queda como vacío, no tan interesante, no tan aterrador, no tan conmovedor, no tan inesperado.

Las actrices Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en una de las escenas de Maléfica: Dueña del mal. Esta película de Disney es una de las más aclamadas por el público de todas las edades.

Disfrutó mucho con Jolie. ¿Qué es lo que la hace ser una estrella especial ?

Es tan formidable como su personaje. No se anda con rodeos ni titubeos: simplemente es como es y creo que es algo que a la gente le encanta de ella. Respetan eso, que no pida disculpas por nada. Hay integridad y honestidad en ella. Y es muy divertida. Es muy fácil hacerla reír.

¿Qué pueden aprender los niños sobre estos temas con esta cinta?

Que no hay un único gran camino de ser padre o madre, de definir una familia. Hay muchos modos diferentes y el amor se manifiesta de todas las maneras posibles.