Daniel Craig se despide "algo borracho" del personaje de James Bond

Hace cuatro años, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a retomar el papel de James Bond por quinta y última vez tras el estreno de 'Spectre', Daniel Craig aseguró que preferiría cortarse las venas que volver a pasar por el calvario de meterse en la piel de 007.

Sin embargo, la insistencia de los productores y un jugoso cheque por una cantidad indeterminada pero muy elevada de millones consiguieron hacerle cambiar de idea y el próximo mes de abril llegará a los cines 'No Time To Die' para que diga adiós por todo lo alto de la franquicia que ayudó a resucitar en 2006.





Pese a sus duras declaraciones acerca del personaje, que se referían principalmente al estricto régimen de entrenamiento y alimentación que debe seguir antes de cada nueva entrega, en el fondo Daniel Craig de 51 años echará de menos regresar cada ciertos años a la familia Bond, según confiesa en un vídeo que se ha difundido ahora a través de las redes sociales.



En la grabación se puede ver Daniel Craig dando un breve discurso "algo bebido", como confiesa él mismo, en una fiesta de despedida que tuvo lugar la semana pasada en Italia, no queda claro si para celebrar el final del rodaje o de la producción.





"Solo quería decir una cosa, y ahora mismo estoy bastante borracho, así que no me extenderé mucho", se escucha decir a Daniel Craig ante un pequeño grupo de personas.

"Esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ha sido maravilloso. Habéis hecho todos un trabajo increíble. No podría sentirme más orgulloso de la dedicación a esta película que han mostrado cada uno de ustedes. Me gustaría darle también las gracias a Barbara [Broccoli, una de las productoras de la cinta] por organizar esta velada, pero me alegro mucho de que estemos aquí esta noche porque los quiero mucho a todos".