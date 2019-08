Esposo de Yadhira Carillo, Juan Collado, seguirá en prisión

México.

Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carillo, continuará preso en el Reclusorio Norte, México.

Un tribunal federal confirmó este martes la vinculación a proceso dictada el pasado 10 de julio al abogado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió hoy la apelación presentada por Collado y confirmó que por el momento existen los datos de prueba suficientes para continuar con su proceso.

Debido a que el delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva oficiosa, el abogado deberá continuar con su procedimiento desde su celda en el Reclusorio Norte.

Yadhira Carillo dispuesta a defender sus bienes

El presidente, Andrés Manuel López (AMLO) Obrador Carillo querría incautar y subastar los bienes de Carrillo y Emma Coronel, pareja de "El Chapo" Guzmán, según dijo en su conferencia matutina del pasado martes 20 de agosto de 2019.

“Cuando se sigue la ley y las cosas se hacen como se tienen que hacer…eso no puede suceder. No nos hacemos ninguna ilusión, es mejor, estamos tranquilos esperando una respuesta. Estamos angustiados como no angustiarnos desde el día en que lo trajeron sin razón alguna”, sostuvo Yadhira, insistiendo en la inocencia de su marido.