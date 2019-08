¡Escándalo!: Alfredo Adame revela infidelidad de Andrea Legarreta

Redacción.



El ex conductor de televisión Alfredo Adame comentó durante un programa en You, "Productora 69", que Andrea Legarreta, esposa de Erik Rubín, sostuvo un romance con un ejecutivo de Televisa.



"Esta vieja andaba con un vicepresidente por eso la protegían y la siguen protegiendo. A Erik Rubín que es muy buena persona, un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja le dicen el unicornio", se escucha en el audio que circula en las redes.



Aunque la conductora del programa "Hoy" no se ha manifestado al respecto, sí publicó una reflexión a través de su cuenta en Instagram.



"Si alguien te trata mal, recuerda que hay algo mal con ellos, no contigo. La gente sana no anda por ahí destruyendo a otros seres humanos", se lee en la imagen compartida con todos sus seguidores.







Incluso, días antes de las declaraciones del ex presentador, la también actriz externó a su paso por la alfombra roja de los Premios Metropolitanos 2019, que hoy por hoy lo que predomina en su relación es puro amor, la familia y que van por un mismo camino.







"Nos apoyamos, nos admiramos y la verdad es que eso es bien importante", externó.

Por último, Alfredo también se refirió a aquel momento en que le dijo a Andrea Legarreta "quítate perra" durante un programa y reveló que tras lo ocurrido, la conductora armó una bronca pero como él era de los consentidos de la televisora, pues no pasó a mayores.





ASÍ LO DIJO



"Esta vieja (Andrea Legarreta) andaba con un vicepresidente por eso la protegían y la siguen protegiendo. A Erik Rubín que es muy buena persona, un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja le dicen el unicornio".

Alfredo Adame, Ex conductor.