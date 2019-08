¿Harry Styles será el príncipe Eric en The Little Mermaid?

Estados Unidos.

Harry Style es el nuevo fichaje de Disney para el remake de la cinta "The Little Mermaid", aunque los informes no son exactos.

El sitio The DisInsider aseguró "en exclusiva" que Styles fue elegido para interpretar al interés amoroso de la princesa Ariel (Halle Bailey) en la versión live action que prepara el estudio.

"The DisInsider ha sido informado recientemente de que Styles se ha registrado oficialmente en el proyecto", aseguró el mencionado medio sin revelar su fuente.

Otros como AMC Theatres y Regal Cinemas, dos de las cadenas más grandes de cines en Estados Unidos, compartieron la noticia en Twitter, pero posteriormente borraron las publicaciones.

Mientras el portal The Wrap aseguró que Styles rechazó ser parte del proyecto.

Ni Disney, ni el ex integrante de One Direction han confirmado estás informaciones.

Para desbaratar los rumores empleado de CBS Interactive llamado Jim Viscardi tuiteó: "La búsqueda del príncipe Eric continúa, Harry Styles no está confirmado ... todavía".

El elenco confirmado por Disney para su nueva versión del clásico "La Sirenita" es la cantante del dúo Chloe x Halle, Halle Bailey, quien encarnará a la princesa Ariel, además de Jacob Tremblay (Flounder) y Awkwafina (Scuttle).

Todavía están en negociaciones, Harry Styles para ser el príncipe Eric, la comediante Melissa McCarthy, quien interpretaría a Úrsula, y Javier Bardem, que persigue el rol de el rey Tritón.

Rob Marshall dirigirá el largometraje, que será producido por John DeLuca, Marc Platt y Lin-Manuel Miranda, con un guion de David Magee, el cual combinará canciones de la cinta original y otras nuevas compuestas por Alan Menken y Miranda.

Se espera que la producción inicie a principios del 2020.