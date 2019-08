La reacción de Macaulay Culkin al remake de 'Mi Pobre Angelito'

Estados Unidos.

El actor Macaulay Culkin se unió, con una fotografía burlesca en Instagram, a los fanáticos que se quejaron de la noticia de que Disney prepara un reboot de Mi Pobre Angelito.

En la imagen, Culkin aparece desaliñado en ropa interior, sentado en un sofá viejo con un plato de comida en la mano, comida china desperdigada y una laptop entre sus piernas.

"Así es como una actualización de alguien solitario en casa se ve en realidad", escribió, haciendo referencia al título original de sus cintas, "Home Alone", que se traduce a "solo en casa".

MIRA: Ex estrella de "Friends" Matthew Perry lleva vida solitaria entre hospitales y el vicio

"Home Alone" fue una de las comedias infantiles más populares de los años 90 que lanzó la carrera del actor Macaulay Culkin, quien también protagonizó con sus trastadas y aventuras la secuela "Home Alone 2: Lost in New York" (1992).

"Home Alone" tuvo tres películas más que ya no contaron con Culkin como estrella.

Se reportó que Disney también prepara reinicios de proyectos de Fox como Más Barato por Docena (Steve Martin) y Una Noche en el Museo (Ben Stiller).

ADEMÁS: Netflix contrata a los creadores de "Game of Thrones"

Estas nuevas versiones serán parte del contenido de la nueva plataforma de streaming Disney+.