Lady Gaga es acusada del presunto plagio "Shallow"

Lady Gaga fue amenazada con una demanda multimillonaria por el compositor Steve Ronsen por supuestamente copiar acordes para el sencillo "Shallow", parte de la cinta Nace Una Estrella, de un tema lanzado en 2012.

Ronsen reclama que una progresión de tres notas en "Shallow" fueron copiadas de su sencillo "Almost", las cuales corresponden a las partes del coro que dicen "I'm Falling" (estoy cayendo) y "longing for change" (anhelo de cambio).

Según Page Six, el cantante y su abogado, Mark D. Shirian, están pidiendo millones de dólares en un acuerdo, aunque no especificaron cuántos, y que en caso de no lograrlo, harán públicos sus reclamos.

Gaga contrató al abogado de poder de Nueva York Orin Snyder, quien declaró que la artista no va a ceder.

"El señor Ronsen y su abogado están tratando de ganar dinero fácil con la ayuda de una artista exitosa. Es vergonzoso y está mal. Aplaudo a Lady Gaga por tener el coraje y la integridad para defender a los artistas exitosos que se encuentran en el lado receptor de tales reclamos. Si el señor Shirian continúa con este caso, Lady Gaga lo combatirá vigorosamente y prevalecerá", dijo Snyder.

Ronsen afirmó que es el escritor original de la progresión de notas utilizada en "Shallow", aunque el equipo legal de la intérprete de "Poker Face" señaló que su sencillo, "Almost", no se parece a "Shallow", y que la secuencia de notas utilizada es común y se puede escuchar en otros temas.

Pusieron como ejemplo la canción "Dust in the Wind", de Kansas, lanzada en 1978.

"Shallow", escrita principalmente por Gaga y el compositor Mark Ronson, se lanzó el año pasado como el tema principal de la banda sonora de Nace Una Estrella, cinta protagonizada por Gaga y Bradley Cooper.

Gracias a este tema Lady Gaga ganó el Óscar a Mejor Canción Original en la pasada edición de los premios.