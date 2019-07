No habrá Victoria's Secret Fashion Show 2019

Estados Unidos.

La marca de lencería Victoria's Secret no realizará, al menos este año, su tradicional desfile a finales de año.

Fue una de las modelos, Shanina Shaik, quien confirmó uno de los rumores más sonoros desde hace tiempo.

"Desgraciadamente, no va a celebrarse este año. Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy entrenando como un ángel", señaló Shaik, quien desfila para la marca desde 2011, en una entrevista con el diario The Daily Telegraph en Australia.

Victoria's Secret lleva más de un año en dificultades financieras, y en 2018 perdió casi el 50 por ciento de su valor, según el diario español El País.

Además, el desfile del año pasado se emitió en diciembre en Estados Unidos con mínimos históricos: apenas 3.3 millones de espectadores, la cifra más baja desde que empezó a transmitirse, en 1995. En 2017 lo habían visto 5 millones de personas; en años anteriores solía rondar los 10 millones.

En mayo pasado, la cadena NBC ya adelantó que el de 2018 podía ser el último de estos célebres desfiles. Tuvo acceso a un informe en el que el CEO de L Brands, la matriz de Victoria's Secret afirmaba que la televisión no era el canal más adecuado para el evento y donde confirmaba su intención de crear un "nuevo estilo de show".

"La moda es un negocio de cambio. Debemos evolucionar y cambiar para crecer. Con esto en mente, hemos decidido repensar el tradicional desfile de Victoria's Secret. "En 2019 y de aquí en adelante, nos centraremos en el desarrollo de contenido emocionante y dinámico y en un nuevo tipo de evento, que se difundirá entre nuestros clientes en otras plataformas pegadas a la actualidad", se leía en el informe.

El programa se emitió por primera vez en 2001 con un especial de una hora en ABC. La presentación atraía a millones de espectadores que lo sintonizaban para ver a las súpermodelos dando un show en la pasarela mientras lucían la lencería de VS, todo esto al ritmo de la música de las más famosas estrellas de la música como como Taylor Swift, Ed Sheeran o Lady Gaga.

Los desfiles de la marca también hicieron famosas a sus modelos principales, conocidas como los ángeles de Victoria's Secret, entre estas las veteranas top models Adriana Lima, Alessandra Ambrosio o Gisele Bündchen, entre otras.