Fernanda Castillo harta de hablar sobre Rafael Amaya

México.

Fernanda Castillo se está hastiando de ser cuestionada sobre su antiguo compañero Rafael Amaya, con quien vivió un romance ficticio en la serie "El Señor de los Cielos".

Según la protagonista de Enemigo íntimo, desde que finalizó su participación el la producción hace unos dos años no ha vuelto a tener ningún contacto con el histrión.

“Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años.", dijo al programa "La Chuchara".

"Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información”, respondió tajante a las interrogantes sobre los rumores en torno a la vida de Amaya.

Y es que por la relación que tuvieron frente a la pantalla por cinco temporadas muchos medios piensan que entre los actores se habría desarrollado una bonita amistad, como es frecuente en este tipo de producciones.

La actriz tampoco mantiene relación con el resto del elenco. Al ser cuestionada sobre el accidente de dos dobles de acción que cayeron desde un helicóptero durante las grabaciones de la séptima temporada, Castillo negó saber algo al respecto.

"Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no porque sé que además ninguno de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso”, lamentó la intérprete de 37 años.

“Pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, remató.

Fernanda Castillo fue Mónica Robles, el amor del personaje de Amaya, Aurelio Casillas, hasta su criticada salida al final de la quinta temporada.