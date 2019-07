Statham: orgulloso de ser una estrella de acción

LONDRES.

“No estudié profesionalmente para ser actor. No he pasado décadas trabajando en mi arte. Soy el tipo que solía robar joyas en la calle, y no un intérprete que puede transformarse en cualquier papel. Podría decirse que salí de la nada y llegué a la industria del cine”, confiesa Jason Statham.

Habiendo dicho eso, no le va nada mal: el británico de 51 años es una de las principales estrellas de acción de Hollywood, y colabora con otra, Dwayne “La Roca” Johnson, en Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, que se estrenará en Honduras este jueves 1 de agosto.

“Al final del día, nadie se pelea para darme el papel de un tierno y sensible veterinario que se enamora y cita versos”, dijo riendo. “No estoy seguro de querer hacer eso en pantalla, amigo. A todos nos conviene que mi cuerpo esté colgando de una camioneta que está a punto de salir volando por un acantilado. Eso es lo que sé hacer”. Statham es un héroe de acción al cien por ciento en Hobbs & Shaw, una película en la que se unirá de nuevo a su compañero de la pantalla grande Johnson en los papeles que nacieron en las secuelas de Rápido y Furioso (2001).

Al igual que otras estrellas como Jackie Chan y Tom Cruise, Jason Statham realiza sus propias escenas de acción, sin dobles. Valiente

Más acción y aventuras. El nuevo filme es protagonizado por Johnson como el policía Luke Hobbs y Statham como el asesino reformado Deckard Shaw. Ambos se ven obligados a formar una alianza poco probable cuando un villano mejorado cibergenéticamente de nombre Brixton (Idris Elba) amenaza el futuro de la humanidad. Su colaboración en la pantalla grande prácticamente era de esperarse.

ESTRELLAS. Dwayne Johnson, Idris Elba y Jason Statham protagonizan el filme.

“Habíamos filmado un par de películas del universo de Rápido y Furioso antes de esta”, comentó Statham. “En esos filmes previos de verdad disfrutamos hacernos la vida difícil, además de que Dwayne y yo nos volvimos buenos amigos fuera de escena. Pensamos que, si pudiéramos hacer un poco más de eso y pasar un buen rato en el proceso, entonces ¿por qué no?”.

El desafío era hacer una película de Rápido y Furioso sin todos los personajes que las audiencias están acostumbradas a ver en ese mundo. “Se trata de Hobbs & Shaw”, dijo Statham, “así que hay muchos personajes conocidos de Rápido y Furioso que no aparecerán en la película, lo cual está bien porque es un filme distinto. Al mismo tiempo, tenemos el máximo respeto por el universo original. Nos fijamos en el ADN de ese primer universo e intentamos con mucho cuidado mantener eso que lo hace tan especial”, agregó.

PAREJA. Jason tiene una relación con la modelo Rosie Huntington-Whiteley desde hace 10 años. Son padres de un niño de dos años.

La idea de hacer un filme derivado de Hobbs and Shaw fue evidente después de las películas en las que aparecieron juntos, discutiendo y charlando, en Rápido y Furioso 6 (2013), Rápido y Furioso 7 (2015) y Rápido y Furioso 8 (2017).

“Había una química impresionante entre Jason y yo”, dijo Johnson en una entrevista aparte. “Sabíamos que debíamos crear algo juntos que fuera grande y explosivo”.

“Los fanáticos también lo deseaban de verdad”, agregó. “La gente seguía preguntando si habría una película que protagonizáramos juntos, para poder ver más de estos personajes”.

Incluso, Statham quería ver más de ellos. “Nunca sabes si la química estará presente cuando haces una película de amigos, pero en este caso ya lo sabíamos, por los filmes previos. No había visto este tipo de química ni las charlas divertidas en mucho tiempo.Y ambos sabíamos que sería perfecto para una gran película veraniega de acción”, concluyó Statham.