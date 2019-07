Luis Miguel y la Chilindrina tuvieron romance

Perú.

María Antonieta de las Nieves, en su personaje de La Chilindrina, confesó que tuvo una escapada romántica con Luis Miguel en la década de los 80.

Durante su entrevista con el programa peruano "El valor de la verdad", donde respondió preguntas bajo el polígrafo, reveló su aventura amorosa con el "Sol de México", a quien ella le lleva 19 años.

"¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?", le preguntó el presentador del show Beto Ortiz.

Después de titubear y preguntarse "de dónde sacan tanta cosa", Maria Antonieta dijo "La verdad es que sí".

El programa presentó una prueba de su encuentro, una fotografía un Luis Miguel adolescente y de las Nieves caracterizando a la "Chilindrina".

Al ver la imagen la sexagenaria dio un suspiro y dijo "hace tiempo de nuestros amores".

La mexicana dijo que su encuentro se dio en la época en que Luis Miguel comenzaba su carrera con canciones como "1+1=2 enamorados".

La actriz de "El Chavo del Ocho" recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y escuchaba que alguien le decía piropos desde un yate, donde supuestamente paseaba el "Sol".

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'", asegura la actriz.

"Vimos el atardecer tan bonito y tan romántico", dijo la intérprete, "luego nos sacaron la foto... para que él no diga que no fui su primer amor.", añadió.

Lo más seguro es que las declaraciones de la famosa sean simple broma, ya que para aquel entonces el cantante tenía solo 11 años y ella 32.

